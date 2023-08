Viel Action verspricht die Blaulichtmeile am Samstag in der Innenstadt von Iserlohn.

Blaulicht Actionreiches Programm bei der Blaulichtmeile in Iserlohn

Iserlohn. Viel Action verspricht die Blaulichtmeile am Samstag, 26. August, in der Innenstadt von Iserlohn. Was die Besucher dort Spannendes erwartet.

Martinshörner und Blaulicht faszinieren seit jeher Klein und Groß. Diese Faszination wird am Samstag, 26. August, zwischen 10 und 16 Uhr in der Innenstadt von Iserlohn erlebbar bei der Blaulichtmeile.

Auf dem Unnaer Platz präsentiert sich die Löschgruppe Obergrüne der Freiwilligen Feuerwehr. Die Löschgruppe stellt die Geräte zur technischen Hilfeleistung vor und zeigt bei zwei Vorführungen um 12.15 und 14.15 Uhr, wie Personen aus einem verunglückten Fahrzeug mit technischem Gerät gerettet werden.

Auf der Unnaer Straße finden sich der Malteser Hilfsdienst und die Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis. Die Malteser zeigen Erste-Hilfe-Übungen. Zu den Katholischen Kliniken dürfen nicht nur Kinder zum Kindergipsen und zur Kuscheltier-Sprechstunde kommen, sondern auch Erwachsene können sich informieren.

ASB stellt Wünschewagen und Hebammenmobil vor

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die Löschgruppe Stadtmitte, die Jugendfeuerwehr und die Sondereinheit Funk präsentieren sich am unteren Schillerplatz. Der ASB kommt mit seinem Wünschewagen, der schwerkranken Patienten einen letzten Herzenswunsch erfüllt, und stellt gleichzeitig sein Hebammenmobil vor.

Die Löschgruppe Stadtmitte zeigt bei zwei Brandschutzübungen um 10 und 13 Uhr die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr. Am Stand der Jugendfeuerwehr können die jüngsten Iserlohnerinnen und Iserlohner am Spritzenhaus selber löschen. Außerdem informiert die Jugendfeuerwehr über die Nachwuchsarbeit, während die Sondereinheit Funk ein Funkspiel anbietet.

Vor der Reformierten Kirche an der Wermingser Straße klärt die DLRG über ihre Arbeit zu Wasser auf und lädt zum Entenangeln.

Alter Rathausplatz: Mitfahren im Korb der Feuerwehr-Drehleiter

Ein absolutes Highlight ist mit Sicherheit die Drehleiter der Löschgruppe Letmathe auf dem Alten Rathausplatz. Um 10.45 Uhr, 11.45 Uhr sowie um 14.45 Uhr und 15.45 Uhr können zwei Personen exklusiv im Korb der Drehleiter mitfahren und über die Dächer der Stadt blicken. Ein Gewinnspiel dazu findet auf Instagram auf den Kanälen der Berufsfeuerwehr Iserlohn statt. Ebenfalls auf dem Alten Rathausplatz präsentieren sich die Notfallseelsorge und der Club Lampeggiante Blu, der eine originale Kopie eines Carabinieri-Fahrzeugs mit nach Iserlohn bringt.

Am Alten Rathaus befindet sich auch das Technische Hilfswerk, das mit Hebekissen den massigen Gerätekraftwagen anhebt. Feuerwehr-Artikel und Souvenirs gibt es im Feuerwehr-Shop aus Geseke auf dem Alten Rathausplatz.

An der Westertorpassage hält die Verkehrswacht einen Fahrradparcours für Kinder und Jugendliche bereit. Gleich daneben stellt der Verein Arnsberger Feuerwehr Historie geschichtsträchtige Feuerwehrfahrzeuge aus und lässt Kinder in echter Feuerwehr-Montur einen Parcours absolvieren.

Johanniter zeigen, wie man Erste Hilfe leistet

In diesem Jahr wird auch die Verbindung zum Bahnhof, der Poth, bespielt. Hier stellen die Johanniter Unfallhilfe und die Berufsfeuerwehr aus. Interessierte erfahren hier auch, wie man mit Erster Hilfe Leben retten kann und welche Aufgaben die Drohnenstaffel bei den Johannitern erfüllt. Ein paar Meter weiter können Kinder und Jugendliche bei der „Feuerwehrolympiade“ der Berufsfeuerwehr antreten.

Der Fritz-Kühn-Platz wird zur Bühne für das DRK (Sondereinheit Rettungshunde und Ortungstechnik) sowie für das Floriansdorf. Die Rettungshundestaffel zeigt um 11.15 Uhr, 13.45 Uhr und 15.15 Uhr ihre Vorführung. Das Floriansdorf informiert über den Kinder-Brandschutz und lockt mit Popcorn und einem Glücksrad. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bringt nicht nur seinen Rettungswagen mit, sondern lädt unter Anleitung einer erfahrenen Ausbilderin auch dazu ein, die Reanimation an einer Puppe auszuprobieren. Zur Stärkung werden hier auch leckere Waffeln verkauft.

Alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre sind zur Blaulicht-Rallye eingeladen. Die ausgefüllten Lösungsbögen können am Veranstaltungstag bis 16 Uhr in die Losbox am Stand der Berufsfeuerwehr eingeworfen werden.

