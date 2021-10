Adventsmarkt mitten im Kirschblütendorf Sümmern

Sümmern. Die Bürgergemeinschaft Sümmern-Griesenbrauck lädt am 17. und 18. Dezember an die Gertrudiskirche ein.

Schon das Plakat mit der zart-rosafarbenen Kirschblüte kommt vielversprechend daher, und das, was die Verantwortlichen der Bürgergemeinschaft Sümmern-Griesenbrauck ankündigen wollen, noch viel mehr: Am 17. und 18. Dezember soll es nach mehrjähriger, nicht nur pandemiebedingter Pause wieder einen Adventsmarkt in Sümmern geben.

„Um für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in Sümmern und am Griesenbrauck Sinnvolles anzustoßen und zu bewirken, möchten wir mit einem schönen Adventsmarkt starten“, sagt der Vorsitzende Peter Graf, der die Bürgergemeinschaft zusammen mit Ansgar Spiekermann und Klaus Bartmann erst vor etwa acht Wochen übernommen hatte. Es ist sozusagen die erste große Amtshandlung des Trios.

Alles möglichst direkt aus der Nachbarschaft

Und das Trio hat sich auf die Fahnen geschrieben, möglichst alles aus Sümmern und vom Griesenbrauck ins Boot zu holen, was für einen solchen Adventsmarkt benötigt wird. Ort des Geschehens soll der zum Parkplatz hin gelegene Bereich an der Gertrudiskirche sein, auch der Park wird mit einbezogen. Und vor allem: Er wird stimmungsvoll beleuchtet. Das übernimmt die Firma Malkus, während sich Franz Freiburg um die Bühne kümmern wird. Die steht natürlich nicht nur zur Dekoration dort, sondern soll für das abwechslungsreiche Musikprogramm genutzt werden. Zugesagt haben bereits der Chor Modern Voices, die Band Scyfer, Stefan Beumers und ein Blechblasensemble. „Wir wollen alle 60 bis 90 Minuten Livemusik haben“, kündigt Peter Graf an.

Natürlich wird auch für die Kleinsten etwas geboten, die vier Kindertagesstätten aus Sümmern und die Grundschule wurden eingeladen, sich bei den Ständen und beim Bühnenprogramm zu beteiligen.

In den Zelten, die die DJK Sümmern zur Verfügung stellen wird, werden beispielsweise Honig, Öle, Mandeln, Dekoratives aus Holz, Textilien und vieles mehr verkauft. Bei einer Fotografin können Erinnerungen festgehalten werden. Die Sportfreunde Sümmern kümmern sich um einen Unterstand für die Speise- und Getränkestände, an denen beispielsweise Bier der Waldstadtbrauerei ausgeschenkt werden soll. Für den Ausschank des Winzerglühweins haben sich die Verantwortlichen noch einen besonderen Clou ausgedacht: Sie lassen eigens Emaille-Tassen mit dem Marktlogo bedrucken, die die Besucher anschließend mitnehmen dürfen. „Wir wollen damit auch Wegwerfprodukte vermeiden“, so Graf, der verspricht, dass es auch für diejenigen, die keines der limitierten Exemplare ergattern, nachhaltige Lösungen geben wird.

„Es soll sich abheben von anderen Märkten“, betont der Vorsitzende. Er gesteht aber auch, dass die Aktiven der Bürgergemeinschaft die Organisation inklusive Auf- und Abbau nicht allein schaffen können. „Unterstützung ist erforderlich. Wir möchten das gern mit den anderen Vereinen wuppen.“

Und nicht nur dabei hofft Peter Graf auf Rückmeldungen, auch an Ständen Interessierte können sich gern noch melden. Ebenso wie alle, die noch ein Adventsfenster übernehmen möchten. „An den beiden Tagen des Adventsmarktes öffnen wir die Fenster auf dem Gelände, aber es sind noch einige Termine frei“, lädt Graf ein.

Die Genehmigung der Stadt Iserlohn liege bereits vor. „Wir hoffen, dass es eine schöne Sache wird und wir eine alte Tradition wieder aufleben lassen können“, sagt der Bürgergemeinschafts-Chef.