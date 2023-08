Eine Seniorin ist am Mittwochvormittag in Iserlohn in eine Baugrube gefahren.

Unfall Ältere Dame fährt mit Auto in Baugrube in Iserlohn

Iserlohn. Eine 84-Jährige ist am Mittwochvormittag mit ihrem Auto in Iserlohn in eine Baugrube gefahren. Sie blieb unverletzt.

Eine ältere Dame ist am Mittwochmittag mit ihrem Auto in eine Baugrube in Iserlohn gefahren.

Nach Polizeiangaben wollte die 84-Jährige die Stefanstraße hoch zum Krankenhaus fahren, als sie feststellte dass die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Beim Versuch zu wenden, fuhr die Mendenerin durch einen Bauzaun und landete in einer Baustellengrube.

Ihr Auto, das einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich davontrug, wurde aus der Grube gehoben. Die Seniorin blieb unverletzt. Durch den Unfall verzögern sich die Bauarbeiten an der Grube nicht, teilt die Polizei mit.

