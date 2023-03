Ahmadiyya-Gemeinde Iserlohn setzt Zeichen gegen Rassismus

Iserlohn. Die Ahmadiyya-Gemeinde in Iserlohn hat sich mit „Islam gegen Rassismus“ mehrere Aktionen überlegt, um in den Dialog zu kommen. Das ist geplant.

Sie werben mit dem Slogan „Liebe für alle, Hass für keinen“ und setzen sich in dieser Woche für mehr Akzeptanz ein. Mit „Islam gegen Rassismus“ macht Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) in Deutschland darauf aufmerksam, dass weltweit weiterhin Menschen Ausgrenzung, Hass und auch Gewalt erfahren, weil sie in den Augen anderer ein anderes Aussehen haben oder beispielsweise einer anderen Glaubensrichtung angehören. Auch in Iserlohn finden daher mehrere Aktionen statt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Tausende Menschen wurden bereits erreicht.

AMJ Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine aus der Ahmadiyya-Bewegung hervorgegangene Religionsgemeinschaft, die in Indien ihren Ursprung hat und sich auf den Islam und Mirza Ghulam Ahmad beruft. Sie wird von einem Kalif genannten spirituellen Oberhaupt geführt. Weltweit gibt es über 10 Millionen Anhänger in 200 Ländern. 1923 gab es den ersten Gründungsversuch in Deutschland. Seit 1949 gibt es Gemeindestationen. In Deutschland hat sie (als Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland KdöR) nach eigenen Angaben etwa 50.000 Mitglieder in 220 lokale Gemeinden. Sie betreiben über 50 Moscheen und mehr als 70 Gebetsstätten.

Mahmood Ahmad Malhi ist Imam und Theologe der AMJ. Er erfährt immer wieder Rassismus. „Bei jedem Anschlag, jeder Aktion von radikalen Islamisten, wann immer der Islam negativ konnotiert ist, werde ich gefragt, ob der IslamGewalt lehrt, Krieg gegen alle lehrt. Ich werde gefragt, ob es in Ordnung ist, was Terroristen machen.“ Die Antwort lautet jedes Mal nein. Frauen müssen auch kein Kopftuch tragen, wenn sie das nicht möchten, werden nicht zur Hochzeit gezwungen.

Kennenlernen in der Iserlohner Moschee

Malhi lädt zum Dialog und zum Kennenlernen in die Moschee ein. Wer sich dafür interessiert, kommt vorbei. Aber das sei immer seltener der Fall. Auch bei der Woche gegen Rassismus, die die AMJ-Mitglieder jedes Jahr veranstalten, wenn am 21. März der Internationale Tag gegen Rassismus stattfindet. „Mit Corona ging das Miteinander und Zusammenkommen zurück“, sagt Malhi. In Iserlohn wurden dafür zum Beispiel vier große Plakate aufgehängt, die An der Langen Hecke, der Hans-Böckler-Straße, der Baarstraße und der Mendener Landstraße zu finden sind. Über 6000 Flyer wurden mittlerweile in Kesbern, Hennen, Sümmern, der Stadtmitte und Letmathe verteilt. Am 1. April wird ein Infostand in der Wermingser Straße vor dem Schuhhaus Hammerschmidt aufgebaut.

Der Imam spricht auch gerne von Momenten, die zeigen, was möglich sein kann, wenn Hass und Vorurteile keine Rolle spielen. Nach der Jahrhundertflut im Ahrtal halfen unter seiner Leitung knapp 200 AMJ-Mitglieder, haben unter anderem warme Mahlzeiten gekocht und 75 Tage lang täglich vorbeigebracht. 175.000 Mahlzeiten waren so zusammengekommen. „Seine Familie lässt man nicht im Stich. Liebe und Loyalität zu unserer Heimat ist Teil unseres Glaubens. In diesen schwierigen Momenten konnten wir für unsere Mitmenschen da sein“, erklärt Malhi. Herzlichkeit und Dankbarkeit erfuhren er und die anderen Helfenden.

Im Rahmen der "Islam gegen Rassismus"- Woche sprachen der stellvertretende Bürgermeister Michael Scheffler (links) sowie der Imam und Theologe Shahid Butt (rechts). Foto: Kevin Kretzler

Im Rahmen der Anti-Rassismus-Woche gab es auch eine Einladung in die Salam-Moschee, wo unter anderem der stellvertretende Bürgermeister Iserlohns, Michael Scheffler, als Ehrengast einen kleinen Vortrag hielt. „Gegen Rassismus und Ausgrenzung vorzugehen, gehört zu den vordringlichsten Aufgaben unserer Zeit. Denn nach wie vor sind Rassismus,Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus in unserer Gesellschaft anzutreffen.“ Scheffler verwies auf diverse Studien, die unter anderem herausfanden, dass Personen, die Musliminnen und Muslime kennen, zu einer eher positiven Meinung gegenüber ihnen und ihrer Religion neigen. „Daher ist es immens wichtig, dass wir ein gemeinsames Miteinander fördern und bestehende Vorurteile ausräumen.“ Rassistische Vorurteile, Schmähungen und Attacken sind menschenverachtend, ausgrenzend. Der stellvertretende Bürgermeister rief dazu auf, für die Achtung der Menschenrechte einzutreten, damit auch in Iserlohn jeder sicher und frei leben kann.

Shahid Butt, Imam und Theologe der AMJ Iserlohn, nutzte den Abend in der Moschee, um auch die islamische Sicht auf Rassismus zu geben. Allah lehrt seinen Ausführungen nach im Koran, dass kein Mensch wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Nation, Rasse oder einem Volk Spott ausgesetzt sein soll. Auch im kommenden Jahr soll es wieder diverse Aktionen geben, um auf Rassismus aufmerksam zu machen.

