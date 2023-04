Kriminalität Alkoholisierter Mann randaliert in Iserlohn

Iserlohn. An der Friedrichstraße in Iserlohn hat ein 40-Jähriger aus Unna randaliert und Polizisten bedroht.

Wegen eines Hausfriedensbruchs wurden Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße in Iserlohn gerufen.

Sie trafen gegen 0.40 Uhr in der Folge einen erheblich alkoholisierten 40-Jährigen aus Unna an, der sich unberechtigt in einem Mehrfamilienhauses aufgehalten hatte. Als die Beamten den Mann aufforderten, sich auszuweisen, reagierte er direkt aggressiv und ging drohend mit geballter Faust auf die Einsatzkräfte zu. Die Beamten konnten den Mann nachfolgend überwältigen. Die weitere Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Die Beamten blieben unverletzt.

