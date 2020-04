„Alle sind sehr lösungsorientiert“

Iserlohn. Die Flüchtlingsberatung kann ihre Arbeit zwar aufrecht erhalten, hat aber mit einigen Problemen zu kämpfen.

Als würden die derzeitigen Umstände die Arbeit von Jens Keienburg und dem Team der Flüchtlingsberatung Iserlohn der Diakonie Mark Ruhr nicht schon genügend erschweren, werden ausgerechnet jetzt Glasfaserkabel direkt vor der Tür verlegt. Und das in Zeiten, wo die Beratung überwiegend durch das Fenster stattfindet.

„Wir haben die Beratung quasi vollumfänglich aufrecht halten können“, sagt Jens Keienburg, Leiter der Flüchtlingsberatung Iserlohn. Entweder über das Telefon, Mails, Schriftstücke – oder wenn es sein muss eben durch das Fenster. Denn die Sprechstunden (siehe Infobox) würden immer noch genutzt. „Selbstverständlich sortieren wir da nach Dringlichkeit“, sagt Keienburg. Dinge, die nicht unmittelbar bearbeitet werden müssen, würden aufgeschoben. Doch in vielen Fällen seien Fristen einzuhalten. Da müsse man sofort aktiv werden

Allerdings nicht so wie sonst üblich: „Es ist einfach anders geworden, weil vieles momentan indirekter läuft“, erklärt der Leiter. Die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Ämtern und Behörden liefe allerdings sehr gut. Alle seien sehr „lösungsorientiert“, Bescheinigungen würden per Post verschickt, gewisse Verfahren auf bestimmte Zeit ausgesetzt.

Und dennoch habe Corona auch für große Probleme gesorgt. „Bei vielen unserer Klienten ist der Aufenthaltstitel oder die Duldung an eine Erwerbstätigkeit gebunden“, sagt Keienburg. Durch die Krise hätten nun einige ihre Jobs verloren – und damit indirekt ihre Aufenthaltserlaubnis. „Das sorgt für eine große Unsicherheit. Das sind Fragen, die noch von Regierungsseite in den Blick zu nehmen sind.“

Außerdem habe die derzeitige Situation laut Keienburg gezeigt, dass die technische Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte viele Dinge nicht ermögliche. „Schulkinder können teilweise das digitale Angebot der Schulen nicht wahrnehmen.“ Es fehle an entsprechenden PCs, Druckern oder einem stabilen Internetzugang.

Datenschutz ist bei Beratung kaum zu gewährleisten

Und auch wenn die Beratung derzeit durchaus aufrecht gehalten werden könne, seien Gespräche durch ein offenes Fenster nicht optimal. Schließlich sei der Datenschutz kaum gewährleistet, wenn hinter dem Klienten weitere in der Schlange stehen. „Es wird deswegen gerade an einer internen Lösung gearbeitet, dass wir die Beratung einzelner Personen wieder in unseren Räumlichkeiten anbieten können.“ Dann ist auch der Lärm durch die Glasfaser-Arbeiten vor der nicht mehr ganz so störend.