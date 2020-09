Alles rund um die Stichwahlen

Iserlohn. Stadt gibt Informationen zur Wahl von Bürgermeister und Landrat bekannt.

Am Sonntag, 27. September, gibt es eine Stichwahl um die Ämter von Bürgermeister und Landrat. Dazu gibt die Stadtverwaltung Hinweise und Informationen bekannt. Wahlberechtigt sind alle Personen, die bereits für die Wahl am 13. September im Wählerverzeichnis standen. Zur Stichwahl werden wieder dieselben 64 Wahllokale eingerichtet – geöffnet von 8 bis 18 Uhr. Es werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen versandt, die „alten“ behalten Gültigkeit. Wer in seinem Wahllokal wählen möchte und seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr hat, kann im Wahllokal gegen Vorlage seines Personalausweises, Reisepasses oder Identitätsausweises seine Stimme abgeben.

Wer zum 13. September in seinem Briefwahlantrag bereits die Zusendung der Wahlunterlagen für die Stichwahl mit beantragt hat, braucht nichts mehr zu tun. Die Unterlagen kommen unaufgefordert mit der Post. Sollte der beantragte Wahlschein nicht ankommen, so kann bis zum Tag vor der Wahl, 26. September, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Wer seinen Wahlschein nicht erhält, wird gebeten, sich beim Wahlamt zu melden.

Sollte jemand für die Stichwahl doch keine Briefwahl machen, sondern lieber persönlich im Wahllokal wählen wollen, muss er den gültigen Wahlschein, der mit den erneuten Briefwahlunterlagen zugesandt wird, beim Wahlvorstand vorlegen. Wer an der Stichwahl für Landrat oder Bürgermeister/in durch Briefwahl teilnehmen möchte und bisher noch keinen Antrag auf Erteilung von Unterlagen gestellt hat, kann dies wie folgt tun: Die Briefwahl kann bis Freitag, 25. September, 18 Uhr, persönlich im Briefwahlbüro im Rathaus am Schillerplatz (Erdgeschoss, Zimmer 028) beantragt werden.

Wer möchte, kann an Ort und Stelle wählen

Wird der Antrag persönlich gestellt, können die Briefwahlunterlagen sofort ausgehändigt werden. Wer möchte, kann auch direkt an Ort und Stelle bereits wählen. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Die bevollmächtigte Person darf nicht mehr als vier Personen vertreten. Auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Sollen die Briefwahlunterlagen der für den Antrag bevollmächtigten Person auch ausgehändigt werden, muss dazu eine zusätzliche Vollmacht erteilt werden. Ohne diese zusätzliche Vollmacht werden die Briefwahlunterlagen an die im Wahlscheinantrag angegebene Anschrift versandt.

Unterlagen können auch online beantragt werden

Die Briefwahlunterlagen können bis zum 23. September, 13 Uhr, auch online beantragt werden unter www.iserlohn.de. Der Briefwahlantrag kann auch per Post ans Wahlamt geschickt werden. Hier muss unbedingt der Postweg beachtet werden. Im Antrag sind Name, Vornamen, Anschrift und Geburtsdatum anzugeben. Die Unterschrift darf nicht vergessen werden.

Der Antrag ist in einem ausreichend frankierten Briefumschlag zu senden an: Stadt Iserlohn, Wahlamt, Schillerplatz 7, 58636 Iserlohn. Wer möchte, kann seinen Antrag auch per E-Mail an briefwahl@iserlohn.de oder per Telefax an die Nummer 02371/217-2974 senden. Bei einem postalischen oder elektronischen Antrag sowie bei der persönlichen Beantragung durch einen Bevollmächtigten, der keine zusätzliche Vollmacht zur Entgegennahme der Unterlagen hat, werden die Briefwahlunterlagen an die Meldeanschrift des/der Wahlberechtigten übersandt.

Das Wahlamt bittet zu bedenken, dass eine Sonntagszustellung durch die Post nicht stattfindet. Die Wahlbriefe können auch bei der Stadt Iserlohn abgegeben oder bis zum Wahlsonntag, 16 Uhr, in einen der Hausbriefkästen eingeworfen werden (Rathaus I am Schillerplatz oder Eingang Lange Straße), Rathaus II (Werner-Jacobi-Platz 12 oder Eingang Nordstraße), Bürgerservice Letmathe (Von-der-Kuhlen-Straße 14) sowie Bürgerservice Hennen (Hennener Bahnhofstraße 20a). Fragen an das Wahlamt unter 02371/217-1182 oder -1183.

Öffnungszeiten des Briefwahlbüros

Montags bis mittwochs: 8 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Donnerstags: 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Freitag, 25. September: 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr