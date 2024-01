Die Ampel am Autobahnende zwischen Iserlohn und Hemer ist am Freitag ausgefallen.

Verkehr Ampel in Iserlohn ausgefallen: Lange Staus am Autobahnende

Iserlohn/Hemer An der A46-Ausfahrt Hemer ist am Freitag die Ampel ausgefallen. Das führte vor allem im Feierabendverkehr zu langen Staus auf der Autobahn.

Am Autobahnende am Löbbeckenkopf in Iserlohn ist am Freitag die Ampel ausgefallen. Insbesondere Linksabbieger, die von der A 46 nach Hemer fahren wollten, mussten sich in Geduld üben. Zeitweise reichte der Stau, vor allem im Feierabendverkehr, fast bis zur Anschlussstelle Seilersee.

Die Polizei überwachte den Verkehr, musste aber nicht eingreifen. Die Wache informierte Straßen NRW über den Defekt, damit eine Fachfirma zur Reparatur der Ampelanlage beauftragt werden konnte.

