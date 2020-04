Amtsgericht Iserlohn wegen Corona: Nur dringende Anliegen

Einen stark heruntergefahrenen anstatt eines komplett eingestellten Betriebs gibt es in Zeiten der Corona-Pandemie am Amtsgericht Iserlohn, wie Volker Borchert, Direktor des Amtsgerichts, auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärt: „Wir haben den Geschäftsbetrieb auf das Notwendigste runtergefahren.“ Welche Anliegen das genau seien, sprich welche Angelegenheiten wirklich notwendig seien, sei ein schmaler Grat, wie Volker Borchert berichtet: „Die Richter entscheiden selbst, was sie tun müssen und was nicht. Und es liegt auch an unseren Besuchern.“ Diese müssten selbst entscheiden, wie wichtig es momentan sei, beispielsweise Grundbucheinträge einzusehen.

Priorität sei in erster Linie, dass fristgebundene Anliegen, etwa Erbausschlagungen oder das Ausstellen von Haftbefehlen weiter stattfinden können. Deshalb habe man am Amtsgericht, auch in Abstimmungen mit anderen Gerichten Schutzmaßnahmen getroffen, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern. „Unsere Mitarbeiter arbeiten als Teams in Schichten, um den Betrieb jederzeit gewährleisten zu können“, erklärt Borchert. Weiterhin sei zum Beispiel eine Plexiglasscheibe zwischen zwei Räumen installiert worden, um auch Angelegenheiten, für die persönlich vorgesprochen werden muss, mit einem hohen Maß an Schutz ermöglichen zu können.

Publikumsverkehr hat stark abgenommen

„Sobald wir grünes Licht hatten, haben wir den Betrieb runtergefahren und alle wichtigen Schutzmaßnahmen getroffen“, erinnert sich Volker Borchert. Schutzkleidung, wie etwa Handschuhe oder einen Mundschutz, stehe den Mitarbeitern des Amtsgerichts aber nicht zur Verfügung, denn diese seien schlicht nicht zu bekommen – und an anderen Stellen, wie beispielsweise Krankenhäusern oder Pflegeheimen, dringender nötig.

Der Publikumsverkehr habe stark abgenommen, berichtet Volker Borchert: „Vor allem seit wir bei Eintritt in das Gebäude eine Selbstauskunft verlangen.“ Dort müssen die Besucher Auskunft darüber geben, ob sie Krankheitssymptome zeigen, in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall hatten oder in einem Krisengebiet waren – wird alles verneint, dürfen sie eintreten. Zu Beginn der Krise hätten die Besucher aber tatsächlich Schlange vor dem Gebäude gestanden, denn viele hätten noch „schnell alles erledigen“ wollen.

Ist ein Anliegen dringend oder auch zeitlich verschiebbar?

„Wir verfolgen die Entwicklungen ganz genau und tun alles, was in unserer Macht steht, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern“, erklärt Volker Borchert. Sein Ziel sei es, dass seine Mitarbeiter gesund bleiben, so dass mit einer Aufhebung der Kontaktbeschränkung wieder ein normaler Betrieb möglich wäre. „Die Situation ist schwierig und wir müssen ständig abwägen: Was ist so wichtig, dass wir Menschen in Gefahr bringen müssen?“ Er bittet daher alle, genau zu überprüfen, ob ein Anliegen dringender Natur ist, ob es auf einen späteren Zeitpunkt verschiebbar sei oder aber telefonisch oder schriftlich geklärt werden kann.

Wenn der Betrieb wieder normal läuft, hofft Volker Borchert, dass die Kapazitäten des Amtsgerichts in Iserlohn voll genutzt werden können. Räumlich sei die zu erwartende Flut an Anliegen sicherlich zu verarbeiten, so Borchert, aber: „Ob die Rechtsanwälte allerdings genügend Kapazitäten haben, wird sich zeigen.“