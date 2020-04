Corona-Einsätze der Polizei An der Wiemer wurde Fußball gespielt

Iserlohn/Kreis. 48 Corona-Einsätze registrierte die Polizei am Wochenende im Kreis.

48 coronabedingte Einsätze vermeldet die Polizei von Freitag, 6 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, im Kreisgebiet. In Iserlohn rückten am Freitagabend Polizei und Ordnungsamt gemeinsam aus. An der Wiemer spielte auf dem Bolzplatz eine größere Gruppe Fußball. Neun Personen wurden angezeigt und erhielten einen Platzverweis. Zwei von ihnen mussten zur Feststellung der Personalien auf die Wache.

Am Sonntagabend hielten sich drei Personen an der Sporenstraße im Bereich der ehemaligen Bahntrasse auf, zwei von ihnen waren im Besitz von Betäubungsmitteln. Gegen alle drei Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, es gab Anzeigen.