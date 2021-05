Anbau in Sümmern fertig, aber noch lange nicht abgeschlossen

Sümmern. Die Mensa im Anbau der „Villa Kunterbunt“, der OGS der Grundschule Sümmern, kann endlich genutzt werden.

Nach knapp 35 Monaten Bauzeit, und damit fast zwei Jahre später als ursprünglich geplant, kann in der Grundschule Sümmern seit dem vergangenen Mittwoch endlich auch die Mensa im 2,76 Millionen Euro teuren Anbau der „Villa Kunterbunt“, dem Offenen Ganztagsbereich, genutzt werden.

Die Gruppenräume im ersten Obergeschoss konnten immerhin seit November 2020 dazu beitragen, die jahrelange Raumnot in einer der größten städtischen OGS zu lindern. Am 23. Oktober war die Abnahme durch das Bauamt erfolgt. Die Bescheinigung „abschließende Fertigstellung“ liege vor, heißt es dazu im „Sachstandsbericht der Bauvorhaben an Schulen und OGS“, den das Kommunale Immobilienmanagement für den Schulausschuss Ende April und für den Betriebsausschuss KIM in der kommenden Woche erstellt hat.

Gutachten über Pfusch am Bau liegt inzwischen vor

Zwar ist das Gebäude fertig und kann wie beschrieben nach einem weiteren halben Jahr nun auch in Gänze genutzt werden, abgeschlossen sind die Arbeiten aber noch lange nicht, auch nicht, nachdem in den Osterferien schon früher festgestellte Mängel behoben wurden, so unter anderem der Austausch der fehlerhaften Fensterbänke. Inzwischen liegt auch das Gutachten über die Trockenbauarbeiten vor, für die eine auswärtige Firma nach der vorgeschriebenen Ausschreibung den Zuschlag bekommen hatte. Neben den eklatanten Mängeln wie unter anderem der mangelhaften Befestigung der Lüftungsschächte, die im Februar nur durch Zufall aufgefallen waren und direkt behoben werden mussten, gebe es demnach noch weitere.

So wurden bei der Unterkon­struktion der Decke im Spielflur im Obergeschoss „unzureichende Abstände“ festgestellt, wodurch es zu „Verwölbungen“ kommen könne. Während dort die „Ertüchtigung“ voraussichtlich in den Sommerferien erfolgen soll, erkennt das Unternehmen einen weiteren Mangel, der ebenfalls im Februar festgestellt worden war, nicht an: So entspreche der Schallschutzwert der eingebauten Mineralfaser-Akustikplatten nicht den ausgeschriebenen Anforderungen. Statt der vorgesehenen etwas teureren Variante, die den Schall beziehungsweise Lärm in den großen Räumen zumindest ein bisschen schluckt, war wohl ein billigeres, lange nicht so gutes Produkt verwendet worden.

Die Fassade des Schulgebäudes muss dort, wo der Anbau errichtet wurde, noch hergerichtet werden. Foto: Torsten Lehmann/IKZ

Auch an dieser Stelle ist nun also der Bereich Recht der Stadt gefragt, der sowieso schon seit Spätsommer 2019 mit dem Projekt befasst ist, für das KIM im August 2017 ein externes Architekturbüro engagiert hatte – um die eigenen schon seinerzeit mit vielen Baustellen beschäftigten Fachleute zu entlasten und vor allem um so eine zügigere Fertigstellung zu erreichen. Das Ergebnis ist bekannt und dürfte noch für einen längeren Rechtsstreit sorgen. In der aktuellen Ausschussvorlage heißt es dazu, dass „die Aufarbeitung diverser Punkte“ durch das Rechtsamt andauere: Neben dem Pfusch beim Trockenbau handelt es dabei um einen im Dezember 2019 entdeckten größeren Wasserschaden, der laut einem weiteren Gutachten durch eine nicht korrekt verlegte Drainage-Leitung und eine schadhafte Gebäudeabdichtung verursacht wurde, sowie um weitere Regressansprüche und auch noch um offenstehende Forderungen von zwei lokalen Firmen, die mit der Beseitigung der diversen Schäden beauftragt werden mussten. Allein für die „Ertüchtigungsarbeiten“ an den Decken sind seit Februar diesen Jahres Kosten von etwa 25.000 Euro angefallen. Hinzu kommen noch weitere für Maler-, Lüftungs- und Elektroarbeiten. Was jetzt außerdem noch gemacht werden muss, ist die Fassade in dem Bereich des Schulgebäudes, an den der Anbau gesetzt wurde, und die Gestaltung der Außenanlagen. Dafür läuft aktuell die Vergabe, der Start soll möglichst zeitnah erfolgen, am besten noch im Mai.

Container wurden in nicht einmal drei Tagen abgebaut

Nach nicht einmal drei Tagen waren die 18 Container auf dm Schulhof der Grundschule Sümmern abgebaut. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Angesichts der offenen Punkte und juristischen Auseinandersetzungen steht über der Bausumme von 2,76 Millionen Euro, die laut KIM weiterhin eingehalten werde, natürlich ein Fragezeichen. Zumindest ein die Kosten treibender Faktor bei dem Projekt konnte jetzt gestoppt werden: 3700 Euro Miete waren seit Frühjahr 2018 jeden Monat für 18 Container fällig. Die wurden zwar bereits seit Ende Oktober nicht mehr für die Unterbringung der Schüler gebraucht, waren aber angesichts der Erfahrungen als Vorsichtsmaßnahme erst Ende Februar mit einer Acht-Wochen-Frist gekündigt worden. Und sie sind wohl derzeit begehrt: Bis zu sechs Wochen hätte die Firma für den Abriss der zusätzlichen Dächer auf den oberen Containern und den gesamten Abbau zur Verfügung gehabt. Nach nicht mal drei Tagen war alles weg.

