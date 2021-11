Angebote gibt es in Iserlohn, sie müssen aber auch ankommen

Iserlohn. „Zonta sagt NEIN“: Expertinnen treffen sich am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

Wie kann man die Hilfen für die Opfer von Gewalt verbessern und die vorhandenen Angebote besser vernetzen – mit diesem Thema beschäftigten sich auf Einladung des Iserlohner Zonta-Clubs Vertreterinnen der Stadt, von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und dem Frauenhaus. Anlass war der gestrige Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, wobei sich alle einig waren, dass es gelingen müsse, das Thema auch an den restlichen 364 Tagen stärker im Bewusstsein der Menschen zu verankern.

Dr. Uta Kranz, Vorsitzende des Zonta-Komitees „Status der Frau“, verwies auf die erschreckenden Zahlen: So zeige die Auswertung der Partnerschaftsgewalt 2020 durch das Bundeskriminalamt, dass die Fälle von Gewalt in bestehenden und ehemaligen Partnerschaften im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent gestiegen seien. 2019 wurden 139.833 Fälle, 2020 seien 146.655 Fälle polizeilich registriert worden. Mit einem Anteil von 80,5 Prozent sind Frauen weitaus häufiger betroffen als Männer. Dr. Kranz: „Wir sind leider sicher, dass diese Zahlen nicht das Gesamtbild abgeben. Das Dunkelfeld dürfte weitaus höher sein, die Pandemie war hier wie ein Brennglas, das vieles verstärkt hat“.

Hilfsstellen arbeiten an der Belastungsgrenze

Die Folge: Die Frauenhäuser sind voll, Hilfsstellen arbeiten an der Belastungsgrenze. „In NRW fehlen 1000 Frauenhaus-Plätze“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Michael Scheffler. Und auch in Iserlohn werde es langsam eng. Die Überlegungen zur Vergrößerung des Iserlohner Frauenhauses seien deshalb unbedingt voranzutreiben. Dabei scheint es zumindest mit einer Forderung der engagierten Frauen bergauf zu gehen: So zitierte Scheffler aus dem brandneuen Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung, wonach sich die Koalitionspartner zur vorbehaltlosen und wirksamen Umsetzung der Istanbul-Konvention verpflichten. Somit wären alle staatlichen Stellen in Deutschland dazu verpflichtet, die Anforderungen zur Prävention und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt umzusetzen.

Die Konvention basiert auf vier Säulen: Gewaltprävention, Gewaltschutz, effektive Strafverfolgung und Verfolgung eines umfassenden koordinierten Ansatzes bei Umsetzung von Maßnahmen. Denn gerade darauf komme es an, waren sich die Expertinnen einig: Es bedarf – neben der nachhaltigen Finanzierung – ein vernetztes Handeln aller Partner, die sich sowohl in der Gewaltprävention, als auch bei Hilfsangeboten engagieren. Es könne nicht sein, so Dr. Kranz, dass einer Frau kurzzeitig geholfen werde, nach der Maßnahme aber weitere Ansprechpartner fehlten.

„Wir wünschen uns eine engere Vernetzung aller Akteure, Ziel ist die lückenlose Betreuung der Opfer von Gewalt.“ Es könne nicht sein, dass eine Frau von einer Stelle Hilfe bekäme, „aber dann geht es eben nicht weiter. Danach fehlen ihr die Ansprechpartner“, so Katja Sabine Eckhoff Schulte von Zonta. Die Iserlohner Gleichstellungsbeauftragte Patricia da Cruz Santos verwies auf den „Runden Tisch gegen häusliche Gewalt im Märkischen Kreis“ an dem sich Fachberatungsstellen, Jugendämter, Polizei und Behörden regelmäßig treffen und vernetzen würden.

Wie erfahren die Betroffenen von Hilfsangeboten?

Angebote für Gewaltopfer seien vorhanden, das Problem sei aber: Wie erfahren die Betroffenen davon? Diese befänden sich oftmals in einer Extremsituation, langes Forschen im Internet nach Telefonnummern oder Behördengänge seien so nicht möglich. „Wir haben unsere Flyer mit den Hilfsangeboten auch schon an den schwarzen Brettern der Supermärkte, in Kitas und Schulen und Apotheken verteilt“, so Patricia da Cruz Santos. Wichtig seien zudem die sogenannten „niederschwelligen Angebote“: Betroffenen sollen die Hemmungen genommen werden, daran teilzunehmen. Eine solche Möglichkeit sei auch das Projekt „Anisa“ (wir berichteten) der AWO. „Bei uns kommen die Frauen in einem geschützten Rahmen zusammen, um zu reden, einen Kaffee zu trinken“, sagte Kim Röttler. Und womöglich käme dabei auch das Thema Gewalterfahrung zur Sprache. Röttler: „Unsere Erfahrung ist: Es ist einfach wichtig, für die Frauen da zu sein.“

Kontakte für Betroffene

Betroffene können sich in Iserlohn an folgende Stelle wenden:

- Frauenhaus Iserlohn

02371/12585

- Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen08000/116016, (24 Stunde, anonym, kostenfrei, in 17 Sprachen und Gebärdensprache)

- Notruf der Polizei

In bedrohlichen Situationen sofort die 110 wählen

Weitere Informationen zu den verschiedenen Formen von Gewalt sind unter www.exit.nrw.de finden.

