Ansprechbar bleiben in Zeit des Stillstands

Dort wo geflüchtete Menschen in Iserlohn Unterstützung benötigen, Sprachkurse, Behörden- und Arztgänge oder allgemeine Beratung, spielen Nähe und der persönliche Kontakt eine nicht unwesentliche Rolle. Natürlich ist dies aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur eingeschränkt möglich, wie am Dienstag Daniel Schöning vom Flüchtlingsnetzwerk und Sylvia Olbrich von der Flüchtlingshilfe am Telefon berichten. „Alles, was sonst in Gruppen stattfindet, ist total zum Erliegen gekommen“, sagt Schöning. Ebenso verhält es sich bei der Flüchtlingshilfe.

„Wichtig ist, dass wir weiter telefonisch erreichbar sind“, sagt Sylvia Olbrich, wenn es derzeit auch nur 20 bis 30 Kontaktaufnahmen pro Woche, so viele wie sonst oft an einem Tag, gebe. Vieles, auch von Behördenseite, sei derzeit eingefroren. Weiterbewilligungsanträge und anderes – „die Behörden sind derzeit sehr kooperativ und machen vieles möglich. Da brennt aktuell zumindest nichts an, das geben wir den Geflüchteten auch immer mit auf den Weg. Das beruhigt sie dann sehr“. Fragen kämen auch viele zu möglichen Familienzusammenführungen, weil die Angehörigen von Geflüchteten in Lagern festsitzen und niemand zu sagen vermag, wie es weitergeht.

Beim Flüchtlingsnetzwerk läuft derzeit viel über WhatsApp-Chats, ein Iserlohner Oberstufenschüler beispielsweise gibt so und am Telefon Nachhilfeunterricht. Patenschaften oder etwa die Abholung von Möbelspenden ruhen derzeit weitgehend. Immerhin soll es in dieser Woche zwei Abholungen geben – natürlich unter Einhaltung des Mindestabstandes und weiterer Hygienevorkehrungen.

Patenschaften ruhen oft – auch wegen des Alters der Paten

Gut 400 Menschen werden vom Flüchtlingsnetzwerk betreut. „Viele Ehrenamtliche haben uns aber geschrieben, dass sie ihre Patenschaften derzeit ruhen lassen“, erzählt Daniel Schöning. Eine verständliche Erklärung dafür: „Ein Großteil unserer Paten ist älter als 60 Jahre.“ Und somit altersmäßig zumindest nahe an der absoluten Risikogruppe.

Positiv findet es Schöning, dass es eine Reihe von Geflüchteten gibt, die sich im „Lichtblick“ in der Essensausgabe engagieren. Eine mögliche Lockerung der Schutzmaßnahmen, wie sie diese Woche von der Regierung beschlossen werden könnten, sieht der Berufsschullehrer mit gemischten Gefühlen. „Ich würde es mir wünschen, weil ich natürlich mitbekomme, wie zum Beispiel kleine Geschäfte leiden.“ Lockerungen seien aber schwierig umzusetzen. Für die Flüchtlingsarbeit gelte, dass man, wenn die Einschränkungen verlängert würden, wohl noch kreativer werden müsse.

Kreativität – die ist auch bei der Flüchtlingshilfe gefragt. Wichtig ist aus Sicht von Sylvia Olbrich nun, dass die Behörden bei den weiteren Maßnahmen die besondere Situation von Kindern in benachteiligten Familien nicht aus den Augen verlören. Sprachbarrieren spielen hier eine große Rolle – „in manchen Familien ist es schwieriger, die Kinder zu Hause zu beschulen, als in anderen Familien“.

Positiv aus ihrer Sicht: „Wir hören von vielen Flüchtlingen, die jetzt in der Pflege sind, dass sie froh sind, dort zu sein und etwas zurückgeben zu können.“