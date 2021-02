Antrag: „Kommando zurück“

Sümmern. CDU, FDP und UWG möchten, das eine Verkehrsänderung im Bereich Rittershausstraße zurückgenommen wird.

Gerade erst ist seit einigen Tagen ein Beschluss des Verkehrsausschusses vom vergangenen September im Bereich Rittershausstraße/Hegestück umgesetzt worden, schon machen sich die Fraktionen von CDU, FDP und UWG in einem gemeinsamen Antrag dafür stark, die geänderte Regelung wieder zurückzunehmen. Heute um 17 Uhr tagt der Verkehrsausschuss in Form einer Videositzung, die von Besuchern im Ratssaal verfolgt werden kann. Möglicherweise wird der Punkt Rittershausstraße dann bereits beraten.

Das war im September beschlossen worden: „Die Verwaltung wird beauftragt, vor der Einmündung Hegestück/Ritterhausstraße das Verkehrszeichen ,Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus’ mit den Zusatzschildern ,Linienverkehr frei’ und ,Radverkehr frei’ anzubringen. Ebenso ist das Linksabbiegen aus Fahrtrichtung Norden in die Ritterhausstraße zu unterbinden.“ Aus Sicht der antragstellenden Fraktionen, so heißt es nun, sei der Verkehrsausschuss bei seinem Beschluss von unvollständigen Informationen ausgegangen. Politiker aller Fraktionen hätten in der Vergangenheit immer wieder ein Gesamtkonzept für das Wohngebiet gefordert. Die jetzt für einen Testzeitraum getroffenen Verkehrs-regelungen seien aber wenig geeignet für die Lösung der Gesamtproblematik.

400 Unterschriften vonInteressensgemeinschaft

Das Wohngebiet Feldmarkring brauche aufgrund seiner Größe und des daraus resultierenden Verkehrsaufkommens aus Sicht der CDU, FDP und UWG auch zukünftig drei Zu- und Ausfahrten. „Ziel unserer Überlegungen muss es allerdings auch sein, den hohen Anteil des Durchgangsverkehrs auf der Rittershausstraße zu reduzieren“, heißt es im Antrag weiter. In den letzten Monaten hätten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner Mitglieder der Fraktionen kontaktiert und sich gegen die aktuell geänderte Regelung ausgesprochen. Eine Interessensgemeinschaft habe bis heute 400 Unterschriften gesammelt und eigene Verkehrszählungen durchgeführt. Deutlich werde hierdurch, „dass wir eine ganzheitliche Betrachtung der Verkehrssituation benötigen.“ Durch die jetzt punktuell an der Rittershausstraße getroffene Regelung könnten die örtlichen Landwirte zum Teil ihre landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht anfahren. Die vorliegenden Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen würden nicht die tatsächlichen Verkehrsströme widerspiegeln. Die zwischenzeitlich umgesetzte Aufhebung der Rechts-vor-Links-Regelung an der Straße „Am Großen Teich“ und die daraus erhofften positiven Effekte seien in den Verkehrsuntersuchungen - die Grundlage des Beschlusses waren - nicht berücksichtigt worden. Hinzu komme, dass die unsichere Verkehrssituation an der Kornblumenstraße nach wie vor ungelöst sei.

Verkehrsgutachter sollLösungsvorschläge machen

Vor diesem Hintergrund wird als Beschlussvorschlag angeregt, die Verwaltung zu beauftragen, einen Verkehrsgutachter mit der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für die aufgezeigten Problemstellungen zu beauftragen. Die Kosten sollen im Haushaltplan 2021 eingeplant werden. Besagtes Verkehrsgutachten soll dann dem Verkehrsausschuss im Herbst diesen Jahres vorgelegt werden. Bis dahin soll die aktuell geänderte Verkehrsregelung im Einmündungsbereich„Hegestück/Ritterhausstraße“ wieder aufgehoben werden. Da die Straßen „Am Großen Teich“ und „Hegestück“ als ein zusammenhängender Straßenzug wahrgenommen würden, sollten an der Straßeneinmündung Hegestück beziehungsweise an den Zufahrten zu den Firmen Kfz-Meisterbetrieb Lammert und W+S Winkler die Rechts-vor-Links-Regelung ebenfalls aufgehoben werden, genau wie schon im gesamten Verlauf der Straße Am Großen Teich.

Auch im Kreuzungsbereich Am Großen Teich/Hegestück/Auf der Kisse sollte die Rechts-vor-Links-Regelung aufgehoben und die Regelung Abknickende Vorfahrt für Hegestück und Am Großen Teich eingeführt werden.