Apotheker-Streik in Iserlohn: Dieser Notdienst ist geöffnet

Iserlohn/Letmathe. Am 14. Juni bleiben Apotheken in Iserlohn und Letmathe geschlossen. Über eine Notdienstapotheke ist die Versorgung dennoch sichergestellt.

Massive Lieferengpässe, lähmende Bürokratie und eine mittlerweile defizitäre Vergütung – aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung bleiben alle Apotheken in Iserlohn und Letmathe am Mittwoch, 14. Juni, geschlossen. „In akuten Fällen wird die Versorgung der Patienten über die Notdienstapotheken selbstverständlich sichergestellt“, sagt Dr. Till Ossenkop, Vorsitzender der Bezirksgruppe Iserlohn im Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL).

Notdienst für Iserlohn und Letmathe hat am Mittwoch die Markt-Apotheke, Nordengraben 8. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die Notdienst-Gebühr nur in der Nacht von 20 bis 7 Uhr fällig wird.

„Wir bitten die Patientinnen und Patienten aber, ihre planbare Medikation bereits am Dienstag davor abzuholen – oder danach“, fügt Ossekop hinzu. Um öffentlich zu machen, wie schwierig die Bedingungen für die Apothekenteams mittlerweile geworden seien, kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Apothekenleiterinnen und –leiter am Mittwoch um 11.30 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Schillerplatz zusammen.

Iserlohner Apotheker hofft auf Verständnis

„Wir wollen so ein Zeichen setzen und auf die alarmierende Lage aufmerksam machen“, so Ossenkop. Unterstützer dürften sich gerne anschließen. „Wir protestieren für unsere Patientinnen und Patienten und verzichten in ihrem Interesse auf diesen Öffnungstag“, bittet er um Verständnis. „Denn sie sind ebenso Leidtragende, wenn Arzneimittel zunehmend knapp werden und das flächendeckende Apothekennetz ausdünnt, weil sich die Rahmenbedingungen für die Apotheken zunehmend verschlechtern.“ Mit dem Protesttag möchte man deutlich machen, wie es wäre, wenn aufgrund der schwierigen Umstände noch mehr Apotheken schließen müssten als bereits in den vergangenen Jahren.

