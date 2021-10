Applaus für experimentierfreudige Iserlohner Nachwuchsartisten

Iserlohn. 47 Kinder und Jugendliche erlebten ein vielseitiges Ferienprojekt mit BMX, Skaten, Tanz, Akrobatik, Parcours und Jonglage.

Experimentierfreude, Mut, Körperbeherrschung und Geschicklichkeit haben 47 Kinder und Jugendliche entwickelt. Im einwöchigen Zirkusprojekt des Vereins Lebenswert, in Kooperation mit dem Team des Jugendcafés „Checkpoint“, dem Friederike-Fliedner-Berufskolleg und dem Kinder- und Jugendbüro entfalteten die Mädchen und Jungen in sechs Workshops ihre Talente: BMX, Skaten, Tanz, Akrobatik, Parcours und Jonglage – all das wurde in einer großen Aufführung zusammengefügt. Zwischendurch präsentierten die Veranstalter über einen Beamer eine Bildergalerie aus den Workshops, wie die Teilnehmer für ihre Auftritte in der Zirkusschule Petit, im Friederike-Fliedner-Kolleg, im „Checkpoint“ und in der Ortlohnhalle geprobt hatten.

Die Teilnehmer des Zirkus-Camps geizten nicht mit Applaus für ihren Kolleginnen und Kollegen in der Manege der Ortlohnhalle. Foto: Cornelia Merkel / IKZ

Timon Tesche vom evangelischen Jugendreferat schlüpfte in die Rolle des Moderators. Die Ergebnisse präsentierten die Teilnehmer unter seiner Regie stolz ihren Familien, Freunden und Nachbarn am Samstag in der Ortlohnhalle. Den roten Faden der Aufführung bildete die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Alltag der Kinder und Jugendlichen, in dem gemeinsame Aktivitäten runtergefahren, Schule oder Treffen auf Zoom-Meetings reduziert werden mussten. Am Ende stand die Freude über die neuen Freiheiten nach den Lockerungen. Das Ganze verpackten sie in verschiedene artistische, tänzerische und sportliche Darbietungen.

Mit einer Zugabe bedankten sich Nachwuchsartisten sowie Zirkuspädagogen, Teamer und Helfer für den starken Applaus ihrer Angehörigen und Freunde auf den Rängen der Ortlohn-Halle: dem „Schüttelspiel“, in das die Erwachsenen und Kinder im Publikum mit einstimmten, indem sie sich locker machten zur lauten Musik, die aus den Boxen durch die Halle erklang. Mit stolzen und lachenden Gesichtern verließen sie danach die Halle und nutzten draußen die Gelegenheit, an Erfrischungs- und Spielstationen noch über die einzelnen Aufführungen zu sprechen. Eine glückliche Teilnehmerin sagte beim Herausgehen zu einer Zirkus-Pädagogin: „Vielen Dank für diese tolle Woche.“ Auf einer bunten Fotowand verewigten sich Teilnehmer und Zuschauer zur Erinnerung an die facettenreiche Aufführung.

Wiederholung ist bereits beschlossen

Tesche kündigte für das nächste Jahr eine Wiederholung des Zirkus-Ferienprojekts an. Er lud Kinder und Jugendliche außerdem zum „Daytrip 1001 Nacht“ des „Checkpoints“ am 6. November ein, einen Tag voller Action, Spaß und Spielen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn