Arbeiten am Iserlohner Seilersee: Wasser wird abgelassen

Iserlohn. Weil ab 14. November Reparaturen anstehen, wird vorher aus dem Iserlohner Seilersee Wasser abgelassen. Es kann zu Geruchsbelästigungen kommen.

In der kommenden Woche, also ab 14. November, werden am Seilersee in Iserlohn erforderliche Wartungsarbeiten an der Wasserseite des Staudamms und Reparaturarbeiten am Schieberturm vorgenommen. Diese Arbeiten können nur in einer trockenen Wetterperiode und bei reduziertem Wasserstand erfolgen, teilt die Stadt Iserlohn mit. Daher wird bereits am Wochenende, 12. und 13. November, der Wasserspiegel abgesenkt und Wasser abgelassen.

Dies erfolgt zunächst über die Leitung, die in den Fontänenteich mündet. Dadurch wird dem Fontänenteich frisches Wasser zugeführt, und der Wasserspiegel im unteren Seilersee wird ansteigen. Bei Bedarf wird über eine zweite Rohrleitung, die in den Auslaufbereich der Talsperre mündet, Wasser abgeleitet. Um negative Auswirkungen auf den Caller Bach und Beeinträchtigungen der Anlieger nach Möglichkeit zu vermeiden, erfolgt das Ablassen gedrosselt über mehrere Tage.

Geruchsbelästigung zu erwarten

Da der Seilersee im Zulauf des Caller Baches eine geringe Tiefe aufweist, kann es durch den fehlenden Wasserspiegel zu Ausdünstungen aus der Sohle und somit zu vorübergehender Geruchsbelästigung kommen, so die Stadt. Niederschläge, die im Allgemeinen in der kühleren Jahreszeit zu erwarten seien, würden dazu führen, dass der Wasserspiegel nach Abschluss der Arbeiten wieder auf die normale Höhe ansteige.

