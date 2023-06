Arbeitslosigkeit steigt in Iserlohn und Hemer

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Iserlohn und in Hemer gestiegen.

Iserlohn/Hemer. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Arbeitslosenzahlen sogar um mehr als zehn Prozent in beiden Städten erhöht.

Sowohl in Iserlohn als auch in Hemer sind die Arbeitslosenzahlen im Juni gestiegen. In Iserlohn hat sich die Zahl um 1,5 Prozent, in Hemer um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat erhöht. 3971 Personen waren in Iserlohn ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies 58 Personen mehr. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 448 Personen. Damals waren 3523 Iserlohner ohne Job. Somit liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei plus 12,7 Prozent.

+++ Iserlohn: Wiese der „Kaleu“ vor dem Arbeitsamt demonstriert +++

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 1753 Frauen und 2218 Männer. 1448 Ausländer sind ohne Arbeit. 313 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 950 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juni 8,1 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 7,2 Prozent.

Die Situation In Hemer

In Hemer ist die Zahl der Arbeitslosen im Juni gestiegen. 1315 Personen waren ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies 57 Personen (4,5 Prozent) mehr. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 190 Personen. Damals waren 1125 Hemeraner ohne Job. Somit liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei plus 16,9 Prozent.

+++ Wie ein Pilotprojekt in Hemer für Pflegeberufe wirbt +++

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 599 Frauen und 716 Männer. 420 Ausländer sind ohne Arbeit. 95 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 352 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Juni 6,9 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,9 Prozent.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn