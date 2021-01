Arbeitsmarktzahlen 2020 für Iserlohn und Kreis vorgestellt

Iserlohn/Märkischer Kreis Die Pandemie hat die Unternehmen und Beschäftigen in Iserlohn und im Kreis nicht so hart getroffen wie die Finanzkrise 2009

Trotz steigender Arbeitslosenzahlen im ersten „Corona-Jahr“ sind die Agentur für Arbeit Iserlohn und das Jobcenter des Märkischen Kreises optimistisch. Der zweite Lockdown habe sich durch die wirkungsvollen Maßnahmen von Bund und Land weniger dramatisch auf den Stellenmarkt ausgewirkt als befürchtet, so die Botschaft in einer digitalen Pressekonferenz beider Behörden.

Die Arbeitslosenquote im Kreis lag 2020 im Schnitt bei 7,6 Prozent, was 17.265 Personen entspräche. Im Vorjahr waren durchschnittlich 6,2 Prozent der Erwerbstätigen ohne Job. Diese Entwicklung sei aber nicht allein durch die Pandemie geschuldet, sagt Sandra Pawlas, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Iserlohn. „Die Beschäftigung ist seit September 2019 rückläufig.“ Die Tendenz habe sich lediglich beschleunigt.

Die verarbeitenden Betriebe haben den größten Stellenverlust im Märkischen Kreis zu verzeichnen. In der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie brachen im vergangenen Jahr etwa 2800 Stellen weg – besonders ungelernte Arbeitskräfte waren betroffen. 4,5 Prozent von ihnen verloren ihre Anstellung. Daher fordert Pawlas nicht nur die Arbeitssuchenden auf, sich fortzubilden. „Der Fachkräftemangel wird uns auch nach der Pandemie begleiten“, sagt die Arbeitsamt-Chefin. Eine Einstellung nach einer Weiterqualifizierung sei deutlich wahrscheinlicher.

Anders sieht es in der Verwaltung aus. Dort wurden gut 950 neue Stellen geschaffen. Hier sei aber ein Zusammenhang mit der Pandemie erkennbar, so Pawlas. Doch das ist nicht die einzige Berufsgruppe, die in Folge der Corona-Maßnahmen einen Zuwachs verzeichnen konnte. „Gerade Steuerberater waren im Zuge der Kurzarbeit heiß begehrt“, so Pawlas. Gleiches gelte für Arbeitskräfte im Gesundheitswesen.

Keine Entwarnung möchten die Behörden bei Insolvenzen geben. Zwar gab es „nur“ 77 Insolvenzen im vergangenen Jahr – 2019 waren es 67 –, allerdings sei die Antragspflicht bei einer drohenden Pleite bis Dezember 2020 ausgesetzt gewesen. „Wir gehen davon aus, dass wir im April verlässliche Zahlen zur Verfügung haben werden“, sagt Pawlas.

Um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, nutzen zahlreiche Unternehmen das Instrument der Kurzarbeit. So ist die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit bei der Bundesagentur von 930 Anträgen im März 2020 auf 4180 im Folgemonat gestiegen. Das sei aber nicht mit der Anzahl der Unternehmen gleichzusetzen, sagt Pawlas. Firmen können beispielsweise auch für einzelne Abteilungen Kurzarbeit anzeigen, sodass mehrere Anzeigen für ein Unternehmen vorliegen können. Im Dezember 2020, so eine vorläufige Hochrechnung der Arbeitsagentur, dürften rund 6000 Anträge von Unternehmen im Märkischen Kreis für Kurzarbeit eingereicht worden sein. Durch die Komplexität des Beantragungsverfahrens liegen Daten nur bis einschließlich Juni 2020 vor, die Werte für die zweite Jahreshälfte wurden bisher nur hochgerechnet. „Die Unternehmen machen intensiv Gebrauch von der Kurzarbeit, um ihre Mitarbeiter nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken“, so Pawlas. Im Dezember 2020 listet die Agentur für Arbeit 101.000 potenziell von Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer.

Dennoch zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden. Zwar sei die Arbeitslosenquote gegenüber dem Rekordjahr 2018 von 5,9 auf 7,6 Prozent gestiegen, aber liege noch unter den Werten der Finanzkrise 2009. Damals betrug die Quote 8,5 Prozent. „Die Maßnahmen der Bundesregierung haben gegriffen“, sagt Volker Riecke, Geschäftsführer des Jobcenters im Märkischen Kreis. Durch Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und die Unterstützung von Solo-Selbstständigen mussten sich weniger Menschen arbeitslos melden. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, so Riecke.