Iserlohn. Der Tierschutzverein Iserlohn sucht passende neue Halter für Hunde, Katzen und Kleintiere, die im Tierheim leben. Wir geben den Überblick.

„Das beste Tierheim kann kein Zuhause ersetzen!“, weiß auch der Tierschutzverein Iserlohn. Mithilfe der Heimatzeitung sollen die Hunde, Katzen und Kleintiere aus dem Tierheim deshalb an passende neue Halter vermittelt werden.

Viele weitere Tiere und die Kontaktdaten des Tierheims finden Interessierte unter www.tierheim-iserlohn.de.

Katze Snow

Snow ist eine Türkisch Angora-Katze, die als behördliche Sicherstellung ins Tierheim kam.

Snow ist eine Türkisch-Angora-Katze, die als behördliche Sicherstellung ins Tierheim kam. Sie soll in einer Gartenhütte gelebt haben und es wurde mit ihr gezüchtet. Sie wird auf zirka zwei Jahre alt geschätzt. Die jetzt kastrierte Snow ist sehr zugänglich und sucht nun ein Zuhause als Wohnungskatze.

Kater Tian und Mulan

Der kastrierte Siamkater Tian sucht ein neues Zuhause.

Der Orientalisch Kurzhaarkater Mulan sucht ein neues Zuhause.

Die beiden kastrierten Siamkater Tian und Orientalisch Kurzhaarkater Mulan sind zwei und drei Jahre alt. Ihr Halter ist erkrankt und war auch mit der Haltung der beiden sehr aktiven Tiere überfordert. Sie kennen nur Wohnungshaltung, sollen zusammen bleiben und suchen eine nette Familie mit viel Platz, die die beiden ausreichend beschäftigen.

Hunde Azor und Athes

Azor und Athes

Azor und Athes

Diese beiden klein bleibenden Jungspunde hier suchen ein Zuhause, in dem ihnen liebevoll (aber konsequent) das Hunde-1x1 beigebracht wird. Sie sind jetzt circa vier Monate alt. Nette Familien sind hier gefragt, die wissen, was es bedeutet, die nächsten 15 Jahre Verantwortung für so ein Tier zu übernehmen, heißt es vom Tierheim.

Hündin Lena

Lena ist am Donnerstag erst ins Tierheim gekommen. Ihr Herrchen ist verstorben.

Lena ist am Donnerstag erst ins Tierheim gekommen. Ihr Herrchen ist verstorben. Das 2010 geborene, kastrierte Terriermädchen sieht und hört schlecht, ist aber ansonsten munter und altersentsprechend fit. Lena erträgt ihre neue Lebenssituation ganz tapfer, sagt das Tierheim.

Katzen-Paar Sissi und Franz

Sissi und Franz sollen das Tierheim in Iserlohn nach Möglichkeit bald verlassen und ein neues Zuhause haben.

Sissi und Franz haben die Tierheim-Mitarbeiter dieses nette Katzenpaar genannt. Sie wurden auf einem Iserlohner Parkplatz gefunden. Es handelt sich um noch recht junge Scottish Fold/Britisch Kurzhaar-Mischlinge. Sie werden jetzt im Tierheim kastriert und geimpft und sind dann auszugsbereit. Die beiden sollen zusammen bleiben dürfen. Interessierte sollten sich vorher mit den Rassen und den damit oft verbundenen Erkrankungen informieren, rät das Tierheim.

Es handelt sich um Mischlinge der Rassen Scottish Fold und Britisch Kurzhaar.

Kitten Lou und Devin

Lou & Devin Katzen

Als Kitten einer wilden Mama hat man es schwer ein Zuhause zu finden. Lou & Devin suchen ein geduldiges Zuhause mit späterem Freigang. Sie sind circa im September geboren und sollen ihre Kindheit nicht im Tierheim verbringen müssen.

Hunde Kenny & Kiwi

Kiwi und Kenny würden sich sehr über ein neues Zuhause freuen.

Kenny & Kiwi sind zwei nette Junghunde, ca. 09/2023 geboren. Kenny ist ein Rüde, Kiwi eine Hündin. Sie sind anfangs etwas schüchtern, aber nicht menschenscheu. Sie suchen jetzt getrennt voneinander nette Familien, die ihnen liebevoll das Hunde-1x1 beibringen.

Kater Karlo

Karlo sucht ein Zuhause.

Kater Karlo wurde vor einigen Monaten in Altena aufgegriffen. Der nette Karlo kommt zwar mit anderen Katzen zurecht, möchte aber eher Einzelprinz sein. Er möchte bestimmt später auch wieder Freigang haben dürfen.

Katzen Maya und Isis

Maya und Isis haben sich im Tierheim kennen und lieben gelernt. Beides sind Fundtiere, die nicht gekennzeichnet und unkastriert durch Iserlohn irrten. Maya ist sehr freundlich, verschmust und menschenbezogen. Isis ist scheu und wir hoffen, dass er sich

Maya und Isis haben sich im Tierheim kennen und lieben gelernt. Beide sind Fundtiere, die nicht gekennzeichnet und unkastriert durch Iserlohn irrten. Maya ist sehr freundlich, verschmust und menschenbezogen. Isis ist scheu und wir hoffen, dass er sich von der netten Maya noch etwas abschaut. Beide sind noch sehr jung.

Hund Giovanni

Giovanni sucht noch immer ein Zuhause und lebt noch im Iserlohner Tierheim.

Giovanni wurde im September hier schon mal vorgestellt und sucht immer noch ein Zuhause. Er wollte es aber nicht verpassen, allen Lesern und Unterstützern des Iserlohner Tierheims ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen! Der circa drei bis vierjährige kastrierte Rüde sucht souveräne Hundefreunde, die ihm körperlich gewachsen sind. Er versteht sich gut mit Artgenossen und könnte auch Zweithund werden.

Hündin Luna

Luna kam ins Tierheim, nachdem sie von den Behörden sichergestellt wurde.

Luna muss ihren ersten Geburtstag leider im Tierheim verbringen. Die Husky-Hündin wurde aufgrund mangelhafter Haltung von den Behörden sichergestellt. Nun sucht das sehr aufgeweckte, aktive Hundemädchen ein Zuhause, das sie fördert und fordert.

Hund Henry

Junghund Henry sucht ein neues Zuhause.

Junghund Henry ist im Juni 2023 geboren und will nun die Welt entdecken. Er wartet mit seinen Geschwistern geduldig im Tierheim auf eine nette Familie mit genügend Zeit und Freude für eine liebevolle Hundeerziehung. Henry ist aufgeschlossen, sehr menschenbezogen und wird ca. kniehoch werden.

Hündin Lolo

Die hübsche Lolo übt sich anfangs meist in vornehmer Zurückhaltung. Aber wenn das Eis gebrochen ist, ist sie auch ein lustiger und selbstbewusster Hund. Die ca. 1-jährige, kastrierte Hündin ist verträglich.

Die hübsche Lolo übt sich anfangs meist in vornehmer Zurückhaltung. Aber wenn das Eis gebrochen ist, ist sie auch ein lustiger und selbstbewusster Hund. Die etwa einjährige, kastrierte Hündin ist verträglich und wird sicherlich eine prima Begleiterin für ihre Menschen werden.

Hündin Bella

Hündin Bella ist schon fast ihr halbes Leben im Tierheim in Iserlohn und sucht ein neues Zuhause.

Bella macht ihrem Namen alle Ehre und sitzt doch schon fast zwei Jahre im Heim. Die circa 4- bis 5-jährige Hündin wurde von den Behörden sichergestellt. Bella ist eine typische Schäferhündin, sehr wachsam, aktiv und wissbegierig. Gesucht werden Schäferhund-Fans mit etwas Erfahrung. Bella möchte gefordert und gefördert werden. Hat man einmal ihr Vertrauen gewonnen, ist sie ein ganz tolles Hundemädchen. Bei den Tierarztkosten würde der Verein unterstützen.

