Iserlohn. Ende Mai will das Team vom KiJuRat den Betrieb aufnehmen. Für die Heimatzeitung haben die Jugendlichen ihre Türen aber schon einmal geöffnet.

Der Unterschied zwischen Erwachsenen und Jugendlichen? Erwachsene reden und reden, und Jugendliche machen. So jedenfalls stellt sich die Sache aus Sicht der Iserlohner Jugendlichen dar, wenn es um ihr Jugend-Kulturcafé „YOU“ geht. Zwölf Jahre wurde um das Projekt herumgeredet, wurde geplant, nach Lösungen gesucht, wieder verworfen und vor allem viel aufgeschoben und vertröstet.

Jetzt geht es aber endlich und tatsächlich los, und die Freude darüber, dass das so ist, war am Freitag beim Pressetermin, bei dem der neue Kaffeeautomat schon mal heiß lief, das Thekenteam ein erstes Mal in Aktion war und die schicke neue Theke eingeweiht wurde, förmlich greifbar. „Wir kommen vom Reden ins Machen“, brachte Aymen Ryari die Aufbruchstimmung rund um das „YOU“ auf einen ganz einfachen Nenner.

Wir kommen vom Reden ins Machen. Aymen Ryari - KiJuRat

Der MGI-Schüler, der in wenigen Wochen sein Abitur macht und damit dem Kinder-Jugendrat so langsam entwächst, ist in der aktuellen Besetzung derjenige, der am längsten für das Café kämpft. Er macht auch kein Hehl daraus, dass er mit dem jetzigen Ergebnis nicht hundertprozentig glücklich ist. Schließlich hatte die Stadt auch nach all den Jahren des Vertröstens beschlossen, dass das Jugendcafé nicht viel kosten darf, weswegen ein gewünschter Standort in der Fußgängerzone mit Laufkundschaft für den täglichen Betrieb letztlich nicht möglich war.

Erst als der KiJuRat angeboten hatte, die eigenen Aktionsräume an der Brüderstraße mit viel Eigenarbeit und einem Budget von 25.000 Euro für Umbau und Renovierung zum Café umzufunktionieren, habe niemand mehr „Nein“ sagen können, meint Ryari. Das Ganze sei letztlich immer noch eine Notlösung. „Wir haben aber inzwischen längst einen Zustand erreicht, in dem wir uns einfach nur noch freuen“, beschreibt die Kinder- und Jugendbeauftragte Petra Lamberts, die das Projekt seit von Anbeginn an begleitet, die Euphorie vor der nahenden Eröffnung. Die soll offiziell am 24. Mai über die Bühne gehen.

Zwei Stellen für die Betreuung eingerichtet

Neben den 25.000 Euro für den Umbau hat die Stadt über das Landesförderprogramm „Zukunft Innenstadt“ auch zwei Stellen eingerichtet. Die eine bekleidet Sandra-Marie Erdmann, die sonst als Literatur-Pädagogin für die Leseförderung an der Martin-Luther-Hauptschule tätig ist, die andere teilen sich Aymen Ryari und Tommy Köhler, der schon als Schüler des Berufskollegs an der Hansaallee Kontakt zum Kinder- und Jugendrat hatte und derzeit als Bufdi im Waldpädagogischen Zentrum in Letmathe arbeitet. „Wir bringen alle drei ganz unterschiedliche Fähigkeiten für die organisatorischen, geschäftlichen und inhaltlich-konzeptionellen Seiten des Betriebs mit und ergänzen uns sehr gut“, sagt Ryari.

Dahinter steht noch ein großes ehrenamtliches Team von etwa 15 Jugendlichen, die mit anpacken und sich einbringen. Außerdem gibt es die Kinderlobby als Partner, der das „YOU“ genau wie der Iserlohner Inner-Wheel-Club unterstützt und beispielsweise den Kaffee-Automaten finanziert hat. Und auch das Kinder- und Jugendbüro steht weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. „Grundsätzlich geht es aber um größtmögliche Partizipation“, sagt Petra Lamberts: Die Jugendlichen sollen alles alleine und selbstständig machen.

Das Team des Jugendcafés freut sich auf die Eröffnung Ende Mai. © IKZ | Dennis Echtermann

Was auf der einen Seite natürlich nicht ganz einfach ist, weil ja alle Aufgaben in der Gastronomie letztlich Ausbildungsberufe seien und man sowas nicht mal eben machen könne, wie Sandra-Marie Erdmann sagt. Auch wenn dieses Café nicht auf Gewinnmaximierung aus sei, müsse es sich doch wirtschaftlich selbst tragen, und die Jugendlichen müssen für die verschiedenen Aufgaben geschult werden. Auf der anderen Seite sei aber genau das auch ein Vorteil und Teil des Konzeptes, sagt Tommy Köhler. „Wir schaffen damit einen Mehrwert für die Jugendlichen, die hier mitmachen, einfach dadurch, dass sie hier sehr viel lernen können, was sie auch später weiterbringen kann.“ Es gebe nicht allzu viele vergleichbare Jugendcafés in NRW, und unter den wenigen, die es gibt, sei dieser Ansatz durchaus etwas Besonderes.

Öffnung vor allem rund um Kulturveranstaltungen

Viel gelernt haben die Jugendlichen schon jetzt. Schritt für Schritt haben sie ihre Räume entrümpelt und umgestaltet. Auch die neue Theke haben sie nach den eigenen Vorstellungen aus dem Material alter Möbel zimmern lassen, andere Möbel haben sie auch selber in der Holzwerkstatt angefertigt. Viel gelernt haben sie aber auch darüber, wie Demokratie funktioniert und wie lange es dauern kann, bis man einen positiven Beschluss herbeigeführt hat und etwas bewegen kann. „Wir haben das ganze Projekt im KiJuRat auch immer unter diesem Aspekt der politischen Bildung gesehen“, sagt Petra Lamberts. Selbst wenn der Betrieb am Ende nicht laufen sollte und die Jugendlichen damit überfordert sind, wovon sie absolut nicht ausgeht, hätten sie unendlich viel gelernt.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Das Konzept sieht zunächst einmal vor allem Öffnungen rund um bestimmte kulturelle Veranstaltungen vor – deswegen wurde auch ganz bewusst die Bezeichnung Jugend-Kulturcafé gewählt. Es soll kleine Acts geben, Poetry Slam, Comedy, Politik und auch Musik. Einiges ist schon in Planung und angefragt, spruchreif ist aber zunächst nur ein Auftritt von Youtube-Star „MrWissen2Go“ – auch hier steht der Mehrwert für die Jugendlichen hoch im Kurs. Für die Veranstaltungen soll noch eine kleine Bühne ins „YOU“. Und damit sich alles gut herumspricht und die Jugendlichen auch kommen, ist auf Instagram unter youcafe.iserlohn auch schon einiges los.