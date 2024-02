Iserlohn. Beim Regionalwettbewerb waren wieder viele Schüler der Musikschule Iserlohn erfolgreich. Einige fahren jetzt zum Landeswettbewerb nach Köln.

Wettkampfhärte nennt man das im Sport, wenn jemand die besten Leistungen nicht nur entspannt und unbeobachtet beim Training, sondern auch unter Wettkampfbedingungen abrufen kann, wenn es drauf ankommt. Da heißt es vor allem, die Nervosität in den Griff zu bekommen. Vielleicht ist das tatsächlich jedes Mal wieder das beeindruckendste an den Preisträgern von „Jugend musiziert“: Sie lassen sich nicht nur allein im stillen Kämmerlein ganz von der Musik treiben, sondern gehen auch in angespannter Konzertatmosphäre, wenn alle Augen auf sie gerichtet sind, nahezu ungehemmt in die Vollen.

Ihr seid tolle Botschafter unserer Stadt. Michael Joithe, - Bürgermeister

So jedenfalls klang es am Sonntagmorgen im Konzertsaal der Musikschule, wo sich die diesjährigen Preisträger des Regionalwettbewerbs nach ihren erfolgreichen Auftritten vor den Fachjurys nun auch dem Iserlohner Publikum, und da vor allem auch ihren Familien, stellten. Das Klavier steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des Wettbewerbs – allerdings nicht solistisch, sondern im Duo mit einem Soloinstrument oder vierhändig. Es war einfach atemberaubend, was die Iserlohner Schülerinnen und Schüler da geboten haben. Man kann nur schwer nachempfinden, wie aufregend so ein Konzert und wie groß die Nervosität sein muss. In dieser Situation auf den Punkt derart virtuose, klangvolle, musikalisch ausgefeilte und vor allem auch fehlerfreie Leistungen zu bringen, kann man gar nicht hoch genug einschätzen.

Zehn erfolgreiche Duos beim Regionalwettbewerb

20 Schülerinnen und Schüler aus Iserlohn waren in der ersten Runde erfolgreich, 19 von ihnen werden an der Musikschule Iserlohn unterrichtet, und acht Duos haben am Sonntagmorgen beim Preisträgerkonzert eine Kostprobe ihres Könnens gegeben. Und das war von vorne bis hinten einfach umwerfend. Schon die kleinen Duos Yeter Üstün und Lina Remisch (beide Klavier), Lili-Marie Fiebig und Jamine Balgar (beide Klavier) sowie Rebecca Kreft und Annelie Tesch (Cello und Klavier), die beim Regionalwettbewerb erste Preise abgeräumt hatten, ließen das Publikum staunen. Erst recht gilt das für die Größeren, die einfach große und anspruchsvolle Konzertliteratur in mitunter unglaublicher Reife spielten und das Konzert nicht nur für stolze Eltern, sondern für jeden Zuhörer zu einem Erlebnis machten.

Rebecca Kreft (Cello) und Annelie Tesch gehören zu den jungen Musikerinnen, die beim Regionalwettbewerb einen ersten Preis gewonnen haben. © IKZ | Dennis Echtermann

Flora Esser und Wolf Alexander Chapel bezauberten das Publikum an den beiden Flügeln mit wunderbarer und großartig gespielter Klaviermusik, ebenso wie Moritz Jahnke und Sarah Sibil Dirlich, die Geschwister Minori-Sophie und Takumi Ebmeyer oder das Cello-Klavier-Duo Jan Ole Ossenkop und Lars Dieckmann, bevor die beiden Jung-Pianisten Noah Daniel Pelz und Jonas Fricke das Konzert in einem wahren Tastenspektakel enden ließen und tosenden Applaus auslösten, den sich alle Teilnehmer wirklich verdient hatten.

Daumen drücken für den Landeswettbewerb

Lob und Dank, sowohl für die jungen Talente als auch für Eltern und Lehrkräfte, kam auch von Bürgermeister Michael Joithe, der nach dem Konzert die Urkunden verteilte. „Ihr seid tolle Botschafter unserer Stadt“, sagte er an die Kinder und Jugendlichen gerichtet und machte ihnen zu Beginn des Konzertes Mut: „Nervosität gehört dazu, sonst schleicht sich Routine ein.“ Auch er sei nach wie vor vor jeder Rede nervös, es sei gut und wichtig zu lernen, damit umzugehen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Zumal für die älteren Preisträger die Reise mit diesem Konzert noch nicht zu Ende ist. Sie fahren nun zum Landeswettbewerb nach Köln und messen sich mit den besten Teilnehmern aus ganz NRW. Wir drücken fest die Daumen!