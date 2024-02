Iserlohn. Viel Lob gab es für Teilnehmer der Kreativkurse der Iserlohner Volkhochschule. Das gibt es in der Doppelausstellung zu sehen.

Fünf Jahre sind seit der letzten Doppelausstellung mit Werken aus den Kreativkursen der IserlohnerVolkshochschule vergangen: Kein Wunder also, dass das Interesse bei der Ausstellungseröffnung am Samstagmorgen so groß war. Zum Auftakt des Frühjahrssemesters 2024 zeigten die Künstler auf zwei Etagen Gemälde und Fotografien aus verschiedenen Kursen, Workshops und Exkursionen.