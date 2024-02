Iserlohn. Trygwe Wakenshaw hat als urkomischer Pantomime-Tänzer-Körperbeherrschungs-Alleskönner das Iserlohner Publikum im Parktheater verrückt gemacht.

Kaum vorstellbar, dass es jemanden gibt, der Tiere besser nachmachen kann, als Trygwe Wakenshaw. Es genügt ein Gesichtsausdruck, eine Kopfbewegung, und es gibt keinen Zweifel: Das ist ein Huhn. Noch weniger kann man sich aber vorstellen, was diesem Huhn alles widerfährt, bis es sich schließlich selbst als Brathähnchen zubereitet und in den Ofen steigt. Oder dem sympathischen Tyrannosaurus rex, der von einem Betäubungspfeil getroffen tierisch müde wird, vorm Einschlafen aber noch in aller Ruhe die komplette Abendtoilette erledigt: Zähne putzen, Kontaktlinsen raus und im Bett noch ein letztes Mal die sozialen Medien checken.

Neuseeländischer Künstler mit schwedischen Wurzeln

Auch jetzt fragt man sich noch, was das um Himmels Willen war, was da am Freitagabend über das Publikum im Parktheater hereingebrochen ist. Trygwe Wakenshaw, so viel steht fest, ist ein neuseeländischer Bühnenkünstler mit schwedischen Wurzeln, der mit seiner preisgekrönten Show „Nautilus“ seit Jahren die Theater auf der ganzen Welt unsicher macht. Physical Comedy wird das genannt.

Ihn selbst kann man aber wohl am besten als eine Art Pantomime-Tänzer-Körperbeherrschungs-Alleskönner bezeichnen, der mutterseelenallein auf der Bühne einen gespielten Witz nach dem anderen raushaut, von deren Verrücktheit und abstrusen Wendungen man vorher gar nicht zu träumen gewagt hätte – und das alles fast ohne Sprache.

Wakenshaw mischt da den unschuldigen Humor eines Mister Bean mit tiefsten menschlichen und tierischen Abgründen, wobei auch eine Menge gestorben und das ein oder andere Blutbad angerichtet wird – etwa wenn sich Rapunzel den Kopf am Fensterbrett aufschlägt und man mitansehen muss, wie es echt matschig wird.

Was soll man zu sowas sagen? Zunächst einmal, dass man selten so gelacht hat und dass man so etwas noch nie gesehen hat, dann, dass es sich nur sehr blass beschreiben lässt, weil man es einfach gesehen haben muss, und schließlich, dass man nur hoffen kann, dass Trygwe Wakenshaw irgendwann noch einmal in Iserlohn aufkreuzt.