Iserlohn. Vorstandsvorsitzender Axel Sippel stellte die Bilanz 2023 der Sparkasse Iserlohn vor. Ein gutes Jahr, vor einer Zahl steht aber ein Minus.

Die Bilanz der Sparkasse Iserlohn wird für 2023 wie schon 2022 erneut eine Bilanzsumme von knapp zwei Milliarden Euro ausweisen. Zwar gibt es hier einen leichten Rückgang zu verzeichnen, Vorstandsvorsitzender Axel Sippel sprach am Freitag bei der Vorstellung dennoch von einem erfolgreichen Jahr, auch wegen der guten Nachfrage nach Krediten und „vielen Chancen an den Wertpapierbörsen“. Zugleich berichtete Sippel aber auch von einem „bewegten Geschäftsjahr“, er nannte beispielsweise die drohende Energiemangellage zu Beginn von 2023.

Was die Kredite anbelangt, die die Sparkasse Iserlohn vergeben hat, sprach Axel Sippel von einem Rekordjahr 2023. So summierten sich die Kreditzusagen auf rund 235 Millionen Euro. Insgesamt legten die Kredibestände der Kunden im Jahresverlauf um drei Prozent zu, die absolute Zahl: 1,331 Milliarden Euro. Obwohl die Baubranche ja bereits 2023 erste Federn ließ, sprach Sippel auch für den Bereich der Baufinanzierungen von erfreulichen Zahlen. Zwar habe der Neubau nachgelassen, Kredite seien aber eben auch vor dem Hintergrund von Eigentümerwechseln vergeben worden, außerdem habe es im Vergleich zu 2022 eine Belebung bei Gebäudesanierungen gegeben.

Ausgewogene Bilanzstruktur

Auf der anderen Seite gab es bei den Kundeneinlagen 2023 einen Rückgang von 5,1 Prozent. Zum Jahresende summierten sich die Kundeneinlagen auf 1,396 Milliarden Euro. Bezogen auf die Kreditbestände bezeichnete Axel Sippel die Bilanzstruktur dennoch als „ausgewogen“. Als möglichen Erklärungsansatz für den Rückgang bei den Kundeneinlagen nannte der Vorstandsvorsitzende den Verzicht auf aggressive Neukundenangebote. Man habe die Bestandskunden nicht benachteiligen wollen.

Im Wertpapierbereich habe es 2023 Käufe und Verkäufe mit einem Volumen von 210 Millionen Euro gegeben. Aufgrund der guten Börsenentwicklung erhöhten sich demnach die Wertpapieranlagen in den mehr als 9000 Kundendepots um 85 Millionen Euro auf 541,2 Millionen Euro. Die regelmäßigen Leitzinserhöhungen 2023, so Sippel, hätten zwar dafür gesorgt, dass zwischenzeitlich auch „zinstragende“ Produkte wieder stärker in den Fokus gerückt seien, nunmehr aber wachse das Interesse an Wertpapieren wieder, zumal im Laufe von 2024 mit Leitzinssenkungen zu rechnen sei.

Sippels Vorstandskollege Jochen Hälker zog für die Bürgerstiftung der Sparkasse Iserlohn Bilanz. Rund 560.000 Euro wurden über Spenden und Sponsoring ausgeschüttet, Berücksichtigung fanden die Bereiche Soziales, Bildung, Kultur und Sport. 173 Vorhaben konnten laut Hälker unterstützt werden.

Jahresüberschuss von einer Million Euro

Die Bilanz 2023 der Sparkasse Iserlohn ist aktuell noch nicht testiert, unter dem Strich wird erneut mit einem Jahresüberschuss in Höhe von einer Million Euro gerechnet. 300.000 Euro sind als Ausschüttung an die Stadt Iserlohn geplant, der Rest soll in die Rücklagen fließen. Die finale Entscheidung wird hier beim Verwaltungsrat liegen. Axel Sippel betonte, dass die Sparkasse weiter Marktführer in Iserlohn sei, zudem sei man das einzige Institut, bei dem alle Entscheidungen auch in Iserlohn getroffen würden.

Aktuell arbeiten 270 Mitarbeiter bei der Sparkasse Iserlohn. Axel Sippel sagte, dass aktuell auch kein Stellenabbau geplant sei. Neben der Hauptstelle Iserlohn sind Letmathe und Hennen die zwei verbliebenen weiteren Standorte mit Personal, dazu kommen sieben SB-Center. In letztere Kategorie fällt nunmehr auch der Standort Sümmern. Sippel betonte aber, dass die Sparkasse im Vergleich zu Mitbewerbern auch weiter das dichteste Netz an Standorten aufweise.

Ausbau der Marktführerschaft

Bekanntgegeben wurde im Rahmen des Bilanz-Pressegespräches eine Personalie. Der Marktbereich Privatkunden wird seit Jahresbeginn alleinig von Michael Haupt verantwortet. Der bezeichnete sich als „Sparkassenkind“, auch Vater und Mutter arbeiteten für die Sparkasse. Den Ausbau der Marktführerschaft, weitere Fortschritte beim Onlinebanking aber auch ein Festhalten an persönlicher Kundenberatung nannte Haupt als Ziele.