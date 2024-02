Iserlohn. Mehrfach randalierte ein 30-Jähriger am Freitag an einem Supermarkt in Iserlohn. Weil er einen Platzverweis ignorierte, nahm die Polizei ihn mit.

Ein 30 Jahre alter Mann aus Iserlohn hat am Freitag vor einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring so häufig randaliert, dass er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Da er sich massiv dagegen zur Wehr setzte, erwartet ihn nun ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, berichtet die Polizei.

Der 30-Jährige schrie und pöbelte auf dem Gehweg gegen 17 Uhr erstmals Passanten an und versetzte mehrere Personen in Angst. Die hinzugerufene Polizei erteilte einen Platzverweis. Dem folgte der Mann zunächst, kehrte aber sofort zurück. Nachdem sich das Ganze dreimal wiederholt hatte, nahmen ihn die Polizeibeamten zur Durchsetzung des Platzverbotes in Gewahrsam. Der stark alkoholisierte Mann ließ sich zunächst fesseln, um dann doch zu versuchen, sich zu befreien. Gegen seinen massiven Widerstand wurde der laut schreiende Mann in den Streifenwagen gelegt und zur Wache gebracht. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit.

