Rheinen. Das Dorfgemeinschaftshaus in Rheinen soll nicht saniert, sondern neu gebaut werden. Der Dorfgemeinschaft wurden nun erste Entwürfe präsentiert.

Und täglich grüßt das Murmeltier: Bei der Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Rheinen stellte ein Thema wieder einmal alle anderen in den Schatten. Aber diesmal war etwas anders: Endlich werden die Planungen zum Neubau des Dorfgemeinschaftshauses konkreter. Der Geschäftsführende Vorstand Florian Angelkorte und Andreas Schlemmer präsentierte in Abstimmung mit der Stadt eine Vorentwurfsplanung.

Der Zustand des Dorfgemeinschaftshauses ist marode

Bis dahin war es ein weiter Weg: 2023 habe man sich dreimal mit dem Kommunalen Immobilienmanagement (KIM) zu Gesprächen darüber getroffen, wie es mit dem maroden Dorfgemeinschaftshaus weitergeht, so Andreas Schlemmer. Denn die Zeit drängt: Haus und Mauerwerk sind feucht, die Turnhalle ist schon lange gesperrt, das Dach ist undicht, immer wieder fliegen die Sicherungen raus und auch die Heizung macht, was sie will. Alles in allem eine untragbare Situation für die Rheinener.

Mitte Januar fand erneut ein Treffen statt, und es zeigte sich ein Lichtstreif am Horizont: Das KIM hat eine Vorentwurfsplanung präsentiert. Damit ist klar: Eine Sanierung des Gebäudes ist völlig unrentabel, es wird ein Neubau. Aus drei Entwürfen in verschiedenen Größen habe sich der mittlere Plan herauskristallisiert, so Schlemmer. Dieser sieht einen Seminarraum mit der Größe von 70 Quadratmetern vor, dazu Sozialräume, Küche, Toiletten und Behinderten-WC. Alles in allem eine Nutzfläche von 153 Quadratmetern, dazu barrierefrei. „Kleiner kann es nicht werden, aber aus Kostengründen wird es auch nicht größer werden“, meinte Schlemmer. Die Größe des jetzigen Hauses sei nicht realisierbar.

Extrawürste werden wir nicht bekommen, lediglich kleinere Ideen und Verbesserungsvorschläge sind machbar, die aber nichts kosten. Andreas Schlemmer, - Dorfgemeinschaft Rheinen

Auf Grund des Vorentwurfs seien jetzt auch die Baukosten ermittelt worden. Diese lägen derzeit erheblich über dem bereits im Haushalt eingestellten Budget. Deshalb: „Extrawürste werden wir nicht bekommen. Lediglich kleinere Ideen und Verbesserungsvorschläge sind machbar, die aber nichts kosten.“ Sicher sei auch, dass es erhebliche Eigenleistungen des Vereins zum Beispiel fürs Malern brauche. Alles sei ziemlich „Spitz auf Knopf“ genäht, anderes noch „nicht ganz zu Ende gedacht“.

Auch zur Ausführung des Bauprojektes, ob es zum Beispiel in Containerbauweise erstelllt werde, wie ein Besucher der Versammlung anregte, könne man derzeit noch nichts sagen. Man stehe noch ganz am Anfang: „Es gibt bei öffentlichen Gebäuden neun Leistungsphasen, die man durchlaufen muss. Bevor es überhaupt ans Bauen geht, ist man meist bei Stufe sieben“, erklärte Schlemmer. Seine Einschätzung: „Ich denke, dass wir derzeit bei Stufe zwei sind“. Mit der Vorentwurfsplanung gehen man nun in die Gespräche mit der Stadt. Wenn alles konkreter werde, werde man die Dorfgemeinschaft über alles informieren.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Das Haus erhalten bis der Neubau fertig ist

„Der Planungsfortschritt ist nicht so schnell, wie wir es uns wünschen“, sagte Schlemmer. Trotzdem sei man zufrieden mit dem letzten Treffen. „Wir machen den Druck nicht aus Ungeduld, sondern weil sonst die Bauschäden immer erheblicher werden. Dabei wollen wir das Haus solange erhalten, bis ein Neubau da ist.“ Ein kurzer Übergangszeitraum ohne Haus sei machbar, aber wenn es länger würde, sei das für das Dorfleben und alle Gruppen, die das Haus nutzten, fatal. Weil aber die Rheinener optimistisch sind, wurde gleich angeregt über die Ausrichtung einer möglichen Terrasse diskutiert.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand der Dorfgemeinschaft Rheinen von den Mitgliedern entlastet. © IKZ | Miriam Mandt-Böckelmann

Natürlich kam auch die Bilanz des Vorjahres nicht zu kurz. Kassierer Jan Schlämmer präsentierte ein Plus von rund 1800 Euro. Er machte deutlich, wie wichtig die vielen Veranstaltungen für den Verein seien, dadurch konnte ein Überschuss von rund 8000 Euro erwirtschaftet werden. Die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses schlug mit rund 5700 Euro zu Buche. Außerdem sei Geld in Eletroinstallationen und eine neue Fritteuse gesteckt worden. „Ich bin sehr zufrieden mit den Einnahmen, trotzdem müssen wir die Ausgaben im Auge behalten“, erklärte der Kassierer. Nach der Bestätigung durch die Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet. Florian Angelkorte und Jan Schlämmer wurden turnusgemäß in ihren Ämtern bestätigt.

Alle Veranstaltungen waren ein Erfolg

Andreas Schlemmer zog eine positive Bilanz der Veranstaltungen des Jahres 2023, so dass man an dem Konzept vom Osterfeuer bis zum Weihnachtsdorf auch 2024 festhalten wolle. Neu sei zudem eine Radtour an den Phoenix-See, die im Juni stattfinden soll. Die Idee eines Bücherschrankes wolle man mit der potentiellen Unterstützung der Bürgerstiftung der Sparkasse weiterverfolgen. Zwar sei die Forderung nach einem Defibrillator bislang von der Stadt abgewiesen worden, aber auch da bleibe man am Ball und wolle einen neuen neuen Förderantrag stellen.