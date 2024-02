Iserlohn. Durch die Sperrungen der Lennebrücke in Nachrodt und der Rahmedetalbrücke herrscht mehr Verkehr in Kesbern. Jetzt reagiert die Stadt Iserlohn.

„Das Thema Verkehr ist hier in Kesbern wegen der Bedarfsumleitung groß. Aber wegen der Sperrung der Lennebrücke in Nachrodt hat sich das Problem nochmal verschlimmert. Besonders morgens zur Schulzeit herrscht hier so viel Verkehr. Da ist Land unter“, beschreibt CDU-Ratsmitglied Benjamin Korte die Lage im Iserlohner Ortsteil. Für Kinder sei es besonders schwierig, die Straße sicher zu überqueren. Jetzt reagiert die Stadt und hofft, für mehr Ordnung zu sorgen.

2023 hatte die CDU-Ratsfraktion prüfen lassen, ob dort ein Zebrastreifen als Lösung funktionieren könne. Stadtbaurat Thorsten Grote hatte dahingehend aber keine guten Nachrichten. Ein gelber Zebrastreifen müsste sich in der Nähe einer Baustelle befinden. Dafür ist die Lennebrücke aber zu weit weg. Alternativ gäbe es noch weiße Zebrastreifen. Für die müssten aber eine Reihe von Regeln erfüllt werden, beispielsweise eine Beleuchtung in unmittelbarer Nähe, und er dürfte nicht im Umfeld einer Einfahrt liegen. Das ist aber nur schwer machbar. „Regelkonform bekommen wir das nicht hin. Die Verkehrssituation ist hier aber ein Problem, und das steht außer Frage. Daher wollen wir eine Lösung“, sagt Grote. Und die kommt in Form einer Baustellenampel.

Die lässt sich laut dem Experten nur unter besonderen Umständen beantragen, aber genau diese liegen in Kesbern vor, und deswegen wurde ein entsprechender Antrag gestellt. Jetzt ist lediglich die Frage, wann die Ampel von der Firma aufgebaut wird. Das könnte noch in dieser Woche der Fall sein. Aber damit gehen noch weitere Veränderungen in Kesbern einher.

Busse halten in Kesbern auf der Straße

Da die Ampel in der Nähe der Bushaltestelle aufgebaut werden soll, müssen die Busbuchten aufgelöst werden. Baken verhindern, dass die Busse dort halten können und stehen fortan auf der Straße. Für Grote ist das aber kein Problem, da das nicht alle 15 Minuten der Fall sein wird. „Hier kommt morgens und mittags der Schulbus, und wenn diese hier zwei Minuten halten, ist das kein Problem. Ich hoffe, dass es so sicherer für die Kinder hier wird.“ Für den Stadtbaurat war es wichtig, eine Reaktion auf die Notlösung in Nachrodt zu finden, die sich schnell umsetzen lässt, bevor die Lennebrücke in drei bis fünf Wochen vermutlich wieder befahren werden kann. Schwierig sei in dem Zusammenhang allerdings, dass gewisse Vorgaben einzuhalten seien, wie zum Beispiel den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. „Aber hier liegt jetzt eine Ausnahmesituation vor, und daher können wir schnell handeln“, erklärt Grote.

In dem Zusammenhang soll auch der Tempo-30-Bereich besser ausgeschildert werden. Denn wie sich beim Ortstermin zeigte, ist für Verkehrsteilnehmer, die aus dem Nachtigallenweg kommen und Richtung Obere Mühle fahren, gar nicht klar, dass dort nicht 50 km/h erlaubt sind. Gleiches gilt für jene, die aus der Kellerstraße kommen und Richtung Ihmert unterwegs sind. Generell sei die Kesberner Straße in dem Bereich oft einladend für riskante Fahrweisen, wie Berthold Daute, Inhaber des Gasthofs in Kesbern, sagt. „Vor allem nachts ist das ein Problem hier. Hier gibt es stellenweise auch haarsträubende Überholmanöver, und sie fahren mit 70 km/h durch den Ort. Noch ist dabei nichts passiert, aber die Fahrweisen fallen schon auf.“ Die Geschwindigkeitsanzeige auf Höhe des Gasthofes würde stellenweise gar nicht funktionieren. Ein Umstand, den Torsten Grote überprüfen lassen möchte.