Iserlohn. Ein neues innenstadtnahes Wohnquartier für Iserlohn, da sollte eine Kita nicht fehlen. Am Teutoburger Platz geht es damit aber nicht voran.

Eigentlich schien die Sache in trockenen Tüchern zu sein. Auf dem Gelände des ehemaligen Theodor-Reuter-Berufskollegs sollte auch eine Kita entstehen. Die IGW wollte diese bauen, vom Jugendhilfeausschuss war mit der Diakonie auch bereits ein Träger festgelegt worden, das Konzept einer „Klima-Kita“ hatte offensichtlich überzeugt. Als mögliches Fertigstellungsdatum soll sogar einmal der August 2022 ins Auge gefasst worden. Und dann wurde der Termin immer wieder verschoben, noch immer scheinen die Enden nicht zusammengeführt worden zu sein.

Nicht einmal die erste Grundvoraussetzung, nämlich ein Abriss des Reuter-Komplexes, kann final in die Wege geleitet werden, weil die IGW-Tochter Stadtprojekt nach unseren Informationen immer noch kein Eigentum an der Fläche erlangen konnte. Aktuell ist demnach noch die Stadt Iserlohn Eigentümer.

Fabian Tigges, Geschäftsleiter Kitas beim Diakonisches Werk im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, bekräftigt derweil auf Anfrage, dass man weiterhin sehr großes Interesse an der Realisierung des Projektes habe. Der Bedarf an Kita-Plätzen in Iserlohn sei weiter sehr hoch. So müsse die Diakonie beispielsweise viele Platzanfragen für die Kitas an der Hindenburgstraße und an der Prinzenstraße ablehnen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Stadt sieht weiterhin großen Bedarf

Ein Problem ist es, dass aktuell wegen der hohen Baukosten über die sogenannte Kibiz-Miete der Bau einer Kita offenbar nicht mehr refinanzierbar ist. Da kommt der Ball dann wieder ins Spielfeld der Stadt Iserlohn, die ja „Besteller“ der Kita-Plätze ist. Gefragt ist also die Stadt Iserlohn, die finanzielle Lücke zu schließen, wie sie es in ähnlichen Fällen wohl auch schon getan hat.

Jugenddezernent Martin Stolte bestätigt auf Nachfrage, dass es absoluten Bedarf für eine Vier-Gruppen-Kita in dem Quartier gebe. Er dementierte zudem nicht unsere Informationen, dass es inzwischen auch einen auswärtigen Investor gebe, der Interesse haben soll, die notwendigen Gebäude zu errichten. Der Träger, so Stolte, stehe ja fest, wer die Kita letzendlich baue, sei für die Stadt zweitrangig. Entscheidend sei, dass letzlich alle Anforderungen an die Räumlichkeiten erfüllt würden. Was ein mögliches zusätzliches finanzielles Engagement der Stadt anbelangt, gebe es aber noch „Aushandlungsbedarf“.

Wann wird der Knoten durchschlagen?

Bei besagtem Investor soll es sich um ein Unternehmen handeln, welches sich auf die Errichtung von Kindertagesstätten und vergleichbaren Einrichtungen spezialisiert hat. Auch interessant: Dieser Investor soll in der Vergangenheit bereits mit einem namhaften heimischen Bauunternehmen zusammengearbeitet haben. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Aber warum gelingt es dann nicht, endlich den Knoten zu durchschlagen? Vielleicht will sich die IGW ja in Sachen Kita am Teutoburger Platz noch nicht geschlagen geben. An dieser Stelle blieb eine Nachfrage der Heimatzeitung unbeantwortet. So oder so, es ist an der Zeit, dass Entscheidungen fallen.