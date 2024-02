Iserlohn. Das WDR-Funkhausorchester brachte zusammen mit der Sängerin Jana Marie Gropp und Moderator Yared Dibaba die „Lieder der Liebe“ nach Iserlohn.

Ist es eine Big Band? Ist es ein Sinfonieorchester? Nein, es ist das WDR-Funkhausorchester! Und das kann bekanntlich beides: Erst knallig mit Schlagzeug, E-Bass und reichlich Bläsereinsatz auf dem „Love Boat“ ins Theater rauschen, um dann im satten Orchestersound in „Doktor Schiwagos“ Pferdeschlitten auf dem breit ausgelegten Streicher- und Harfenteppich wieder hinausgleiten. Was will man mehr? Schließlich ging es am Sonntagabend beim Gastspiel des renommierten Klangkörpers um die „Lieder der Liebe“, und da die Liebe sehr unterschiedliche Seiten haben kann, war es von Vorteil, dass das Funkhaus-Orchester einmal mehr mit dem ganz großen Besteck nach Iserlohn gekommen ist, um der Liebe auch klanglich mal sanft schmachtend und mal brachial zupackend zu Leibe zu rücken.

Das ist kein reines Abspielen, sondern ein Zusammenspiel und Möglichmachen. Niels Gamm - Leiter des Parktheaters

Der Liebesfunke sprang dabei gleich von Beginn an auf das Publikum im gut gefüllten Parktheater über, so schwungvoll und voll einsatzbereit, wie Dirigent Rumon Gamba direkt loslegte und alle im Saal mitriss – auch die beiden besonderen Gäste des Abends: die Sängerin Jana Marie Gropp und Moderator Yared Dibaba. Vor allem auf Jana Marie Gropp kamen da besondere Herausforderungen zu. Denn wer mit einem Orchester auf die Bühne geht, das sich musikalisch in alle Richtungen ausbreiten kann und lockeren Fußes queer durch die Stile und Genres wandelt, muss da natürlich mitgehen können. Und so war nicht nur ihre Stimme beeindruckend, sondern vor allem auch, wie Jana Marie Gropp ansatzlos zwischen klassischem Sopran und kraftvollem Pop- und Soul-Gesang hin- und herwechseln kann.

Das WDR-Funkhausorchester ist mit ganz großem Besteck nach Iserlohn gekommen. © IKZ | Dennis Echtermann

In ihrer Vita stehen daher auch Gastspiele in großen Konzerthäusern wie dem Concertgebouw in Amsterdam oder der Kölner Philharmonie ganz selbstverständlich neben Engagements auf der MS Europa. Und auch am Sonntag im Parktheater zeigte sie sich von ganz verschiedenen Seiten: „Somewhere Over the Rainbow“, „Plaisir d´amour“ oder „Sway“ – Jana Marie Gropp brachte Liebeslieder jeglicher Couleur geradezu spielerisch zum Funkeln.

Jahrelange Verbindung zwischen Iserlohn und Köln

Dass in ihrer Vita steht, sie sei nebenbei auch noch approbierte Kinderärztin, ist übrigens kein Druckfehler, wie eine Nachfrage bei Theaterleiter Niels Gamm ergab. Der wiederum freute sich ganz besonders darüber, dass der Abend so gut beim Iserlohner Publikum ankam. Schließlich besteht sei vielen Jahren eine enge Verbindung und ein intensiver Austausch zwischen dem Funkhausorchester und dem Parktheater, und auch ein solcher Abend, der nur einmal im Funkhaus am Wallrafplatz und einmal in Iserlohn gegeben wird, werde letztlich nach gegenseitigen Wünschen entwickelt. „Das ist kein reines Abspielen, sondern ein Zusammenspiel und Möglich machen“, sagt Gamm.

Und letztlich sei es auch immer ein gewagtes Experiment, etwas zu finden, das sowohl im großen Köln als auch im kleinen Iserlohn funktioniert. Am Sonntag hat es bestens funktioniert: „Love Is in the Air“ war die Zugabe, bei der nicht nur Moderator Yared Dibaba mit einstimmte, sondern auch das Publikum, das sich auch komplett erhob, um die Musiker im Stehen zu feiern. Das Parktheaterpublikum darf sich schon jetzt freuen: Die nächsten Konzerte des Funkhausorchesters in Iserlohn sind schon in Planung.