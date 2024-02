Iserlohn. Das Parktheater Iserlohn wird 60 und der Förderverein 20 Jahre alt – Grund genug, um rund um das Musical „Sugar“ mit Live-Musik zu feiern.

Das Parktheater Iserlohn feiert im April seinen 60. Geburtstag, gleichzeitig wird der Förderverein 20 Jahre alt – zwei ehrenvolle Jubiläen, die am Dienstag, 9. April, gebührend gefeiert werden. Im Rahmen des Musicals „Sugar“ ist bereits ab 18 Uhr Zeit, auf die beiden Geburtstagskinder anzustoßen und bei Live-Musik das eine oder andere Tänzchen zu wagen. Es spielen Jens Dreesmann und Band in der Galerie auf und Robin Beckmann lässt den Löbbecke-Saal des Theaters zur „Piano-Bar“ werden. Schon vor dem Musicalbesuch stimmen sich die Gäste mit dem Parktheater-Team auf das Geburtstagsfest ein, denn im Anschluss geht die Party natürlich weiter.

Musical nach dem Filmklassiker „Some Like it Hot“

Um 20 Uhr startet aber zunächst mit dem Musical „Sugar“ das Highlight des Abends. Es geht nach Chicago in das Jahr 1931: Gangster beherrschen die Stadt. Zwei arbeitslose Jazzmusiker geraten zufällig zwischen die Fronten rivalisierender Banden und befinden sich bald auf deren Abschussliste. Kurz entschlossen treten die beiden die Flucht in den sonnigen Süden an und heuern bei einer Damen-Jazz-Kapelle an, die in Florida ihr nächstes Engagement hat. In entsprechender Verkleidung werden aus Joe und Jerry so Josephine und Daphne.

Im Verlauf der turbulenten Story werden Vorurteile, Klischees und Identitäten ordentlich durcheinandergewirbelt, denn die Männerwelt ist nun nicht nur hinter der süßen Sugar, sondern auch hinter den anderen beiden „Damen“ her. Das Musical basiert auf dem legendären, vielfach prämierten Filmklassiker „Some Like it Hot“ von Billy Wilder mit Marylin Monroe, Jack Lemmon und Tony Curtis aus dem Jahr 1959

Tickets für die Veranstaltung sind in der Stadtinformation, 02371/217-1819, oder online unter www.parktheater-iserlohn.de erhältlich. Musical, Live-Musik, Tanz und ein Geburtstags-Sekt sind im Preis enthalten.