Iserlohn. Wie die Fraktion DieIserlohner berichtet, gibt es Kritik von Anwohnern über das Unfallaufkommen. Die Fraktion wendet sich an die Stadt.

Die Fraktion dieIserlohner wenden sich mit einer Anfrage an die StadtIserlohn. Sie beruft sich dabei auf Informationen von mehreren Anliegern und Gewerbetreibenden nach deren Aussage es zuletzt vermehrt zu Unfällen am Zebrastreifen zwischen den Einmündungen in die Bertholdstraße und Ankerstraße sowie zu ständigen Geschwindigkeitsüberschreitungen an dieser Stelle und erheblichen Sichtbehinderungen an Ein- und Ausfahrten durch parkende Fahrzeuge kommen würde. Lkw-Verkehre würden die Situation zusätzlich erschweren.

In diesem Zusammenhang und für eine bessere Bewertung der Situation bitten wir um zeitnahe Beantwortung der folgenden Fragen: