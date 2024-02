Iserlohn. Passend zum Release ihres Debütalbums „Scarytale“ verkündet Sängerin Fløre aus Iserlohn, dass sie bald ihre ersten eigenen Konzerte spielen wird.

Für Sängerin Fløre aus Iserlohn geht es im Moment turbulent zu. Sie wird nicht nur am Freitag ihr Debütalbum „Scarytale“ veröffentlichen (wir berichteten), bereits im März gibt sie ihre ersten eigenen Konzerte.

„Ich freue mich da schon mega drauf, die Vorstellung, dass Leute nur wegen einem selbst hinkommen und man nicht auf einem Festival spielt, bei dem die Menschen da eh sind, um jemand ganz anderen zu sehen“, gibt die Sängerin einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Zuvor hatte sie unter anderem bereits Zoe Wees auf ihrer Tour begleitet, das Bühnenleben ist also grundsätzlich nichts Neues für sie. Nicht nur die Solo-Bühnenerfahrung an sich ist für Fløre ein aufregender Faktor. „Ich weiß, dass Leute kommen, mit denen ich seit Jahren online schon schreibe. Einer fährt aus Österreich zum Beispiel zwölf Stunden zu dem Konzert, total verrückt“, zeigt sie ihre Freude über das kommende Ereignis deutlich.

„Ich habe seit Jahren auf diesen Moment gewartet, ich kann es gar nicht fassen, einige von euch im echten Leben zu treffen“, teilte sie ihre Freude über das Ereignis in einem Ankündigungspost auf Instagram mit ihren rund 14.000 Followern. Doch wie kam es überhaupt zu den ersten eigenen Konzerten? Eine eigene kleine Tour zu haben, das sei ohnehin ein Ziel für Ende dieses Jahres gewesen, verriet sie der Heimatzeitung. Die Konzerte in Köln und Berlin, die die Sängerin Anfang März spielen wird, seien eine Art „Test“ für mögliche weitere Auftritte. Außerdem sollen die Konzerte auch eine Art „Release-Party“ für das neue Album darstellen, die zwar irgendwann mal angedacht war, aber letztendlich doch nicht geplant wurde.

Am Samstag, 9. März gibt Fløre ihr erstes Solo-Konzert im „Stereo-Wonderland“ in Köln, direkt am Tag danach folgt der zweite Auftritt in Berlin im „Lark“. Tickets gibt es unter https://shop.listentoflore.com/tickets.