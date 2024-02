Iserlohn. Die Fraktion der Iserlohner Linkspartei konnte eine Spaltung abwenden und bleibt zusammen, firmiert aber künftig unter dem Namen „Die Linke/BSW“.

Sahra Wagenknecht spaltete die Linke. Das gilt für die Bundes- und Landespartei ebenso wie für viele Stadtverbände in den Kommunen. Auch in Iserlohn hat das neue „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) die Ratsfraktion der Linkspartei vor eine Zerreißprobe gestellt: Bei einer Abstimmung zur Zukunft der Fraktion unter den 19 Mitgliedern der Gesamtfraktion hat es eine Pattsituation gegeben. Die Strömungen bei der Positionierung zu Sahra Wagenknecht gehen auch hier weit auseinander. „Wir wollen aber unsere erfolgreiche Arbeit in Iserlohn nicht durch die Bundespolitik gefährden“, sagte Fraktionschef Oliver Ruhnert am Dienstag bei einem Pressetermin. Deswegen habe der Fraktionsvorstand bestehend aus den fünf Ratsmitgliedern am Montagabend einstimmig beschlossen, als Fraktion zusammenzubleiben und sich lediglich in „Die Linke/BSW“ umzubenennen. Bis zur nächsten Kommunalwahl 2025 gebe das allen 19 Mitgliedern der Gesamtfraktion die Möglichkeit, sich für die eine oder andere Partei zu entscheiden, ohne dass es Konsequenzen für die politische Arbeit vor Ort hat.

Wer sich bei der Iserlohner Linken momentan welchem der beiden Lager zugehörig fühlt, ließen die vier Ratsmitglieder Alex Breuker, Manuel Huff, Oliver Ruhnert und Nancy Wolf (Andreas Seckelmann war verhindert) am Dienstag bewusst offen. Schon seit einem Jahr stehe diese Frage im Raum, sagte Manuel Huff, seit drei Monaten werde in der Fraktion intensiv diskutiert, und der Prozess sei für viele auch noch nicht abgeschlossen. Es stünden in naher Zukunft Wahlen und Parteitage an, die sicherlich bei vielen noch Einfluss auf die Entscheidung hätten.

Sahra Wagenknecht hat schon immer polarisiert

Grundsätzlich sei die Situation auch nicht neu, erklärte Ruhnert. Schon in der Vergangenheit habe es Ratsmitglieder oder sachkundige Bürger in den Ausschüssen gegeben, die nicht der Linken angehört hätten. Und Sahra Wagenknecht habe in der Fraktion auch schon immer polarisiert – es gebe Mitglieder, die nur ihretwegen in die Partei eingetreten seien, und andere, die ihre Positionen schon immer ablehnen. „Wir verstehen uns als Fraktion für Iserlohn“, sagt Ruhnert. Es gehe hier auf Kommunalebene um Sachthemen, nicht um bundespolitische Trends. In Iserlohn stehe die Linke für pragmatische Sachpolitik, für Verlässlichkeit und für Harmonie in der Fraktion, und genau so solle es auch bleiben.

Seit 2009 ist die Linkspartei im Stadtparlament vertreten – damals beflügelt durch einen starken Bundestrend mit dem Parteivorsitzenden Oscar Lafontaine und Gregor Gysi als Fraktionschef im Bundestag. Seitdem gehen die Ergebnisse der Partei im Bund, vor allem aber auch im Land NRW immer weiter zurück, während die Iserlohner Linke entgegen der Trends immer weiter zulegen konnte. Zuletzt hat sie bei den Kommunalwahlen 2020 mit 7,5 Prozent das beste Ergebnis in ganz NRW eingefahren und zog mit fünf Sitzen in den Rat ein – sicherlich auch ein Verdienst der „guten Köpfe“, die in Iserlohn für die Linke stünden, wie Ruhnert sagt.

Die Fraktion habe sich schon immer durch eine große Meinungsvielfalt ausgezeichnet, was immer einer Stärke gewesen sei. Denn die Kompromisse, die intern erzielt würden, seien auch nach außen tragfähig. Eine Hypothek für die gemeinsame Arbeit sieht er durch die unterschiedlichen Haltungen zu Wagenknecht daher ganz und gar nicht. Auch zu Themen wie dem Umgang mit Flüchtlingen habe es schon immer unterschiedliche Meinungen in der Fraktion gegeben.

Den Namen „Wagenknecht“ künftig im Fraktionsnamen zu führen, sieht Ruhnert ebenfalls nicht als Problem. Er selbst sei im Wahlkampf noch als Mauerschütze beschimpft worden, die Linke gelte vielen nach wie vor als unwählbar, schwieriger werde es mit dem Namen BSW nicht werden. Er vermutet ganz im Gegenteil, dass BSW schon bei den ersten Wahlen aus dem Stand bessere Ergebnisse erzielen wird als die Linke. Und die schlechten Ergebnisse der Linkspartei, die gerade in NRW in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden droht, machten schließlich auch vielen in Iserlohn Kopfzerbrechen.

Pattsituation nach Abstimmung der Gesamtfraktion

Ob es in naher Zukunft einen BSW-Stadtverband geben wird, kann Ruhnert nicht sagen. Derzeit würden Landesparteien gegründet, wer Mitglied werden wolle, müsse sich darum bewerben. Wer das in Iserlohn vorhat, sei offen beziehungsweise wurde nicht bekannt gegeben. „Ich bin aber froh, dass wir eine Spaltung verhindern konnten“, machte Ruhnert noch einmal Dramatik der Situation deutlich. Die Abstimmung unter den 19 Mitgliedern vor vier Wochen, bei der nicht nur die beiden Parteien, sondern auch ein dritter gemeinsamer Weg zur Wahl stand, hatte eine Pattsituation von sieben (für Die Linke) zu sieben (für BSW) zu fünf Stimmen (für den Mittelweg) ergeben. „Es hätte viel schlimmer kommen können“, sagt Ruhnert mit Blick auf eine möglich gewesene Zerlegung der Fraktion und vermutet, dass in dieser Richtung in den nächsten Wochen noch einiges kommen werde. „Wir sind aber viel zu eng miteinander, um einen Bruch herbeizuführen.“

An diesem Ergebnis habe sich der Fraktionsvorstand in seinem Beschluss am Montag orientiert. Ruhnert betonte, dass dieser Weg nicht nur für Fraktion der unkomplizierteste sei, weil im Grunde alles beim Alten bleibe – lediglich die Namensänderung soll noch in dieser Woche vollzogen werden. Auch für die Stadt Iserlohn sei die Lösung die kostengünstigste, weil eine Spaltung der Fraktion mit getrennten Fraktionsbüros und -geschäftsführungen deutlich höhere Kosten für die angespannte Stadtkasse bedeutet hätte.

Die jetzige Regelung gilt zunächst bis zur Kommunalwahl 2025. Wie es danach weitergehe, sei ebenfalls offen, sagte Ruhnert. Es sei wahrscheinlich, dass die Linke und BSW bei den Kommunalwahlen als getrennte Parteien antreten. Es sei aber dennoch möglich, dass es auch danach noch eine gemeinsame Fraktion in Iserlohn gebe.