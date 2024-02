Iserlohn. Diplom-Psychologe Michael Röhrig aus Iserlohn gibt Tipps: So stärken Sie das Selbstwertgefühl ihres Kindes, wenn es im Netz gemobbt wird.

Eine neue Studie des Bundesfamilienministeriums sorgt für reichlich Diskussionen in Lehrerzimmern, bei Vereinen und in den Familien. Es ist die erste umfassende und bundesweite Erhebung zu Hass im Netz seit 2019. Das Ergebnis ist ernüchternd: Fast jede zweite Person im Alter zwischen 16 und 24 in Deutschland (49 Prozent) wurde schon einmal online beleidigt. Ein Viertel (25 Prozent) der Befragten wurde mit körperlicher Gewalt und 13 Prozent mit sexualisierter Gewalt konfrontiert. Besonders häufig betroffen sind junge Frauen (30 Prozent). Fast jede zweite Jugendliche (42 Prozent) erhielt bereits ungefragt Nacktfotos.

Michael Röhrig, Diplom-Psychologe und Fachlicher Leiter des Zweckverbandes für psychologische Beratungen und Hilfen in Iserlohn. © Iserlohn | Miriam Mandt-Böckelmann

Die Zahlen sind für Michael Röhrig, Diplom-Psychologe und fachlicher Leiter des Zweckverbandes für psychologische Beratungen und Hilfen (ZfB) in Iserlohn nichts Neues. Täglich werden er und seine Kollegen von besorgten Eltern konsultiert, die nicht wissen, wie sie mit dem Hass umgehen sollen, den ihr Kind im Internet erlebt. Die Folgen für die persönliche Entwicklung von Kindern sind verheerend. Dabei gilt: „Je jünger das Kind ist, umso größer sind die Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl“, sagt Röhrig. Jüngere Kinder fühlten sich in „ihrer Person gemeint“ und bewertet. „Sie haben noch keine Distanz zu den sozialen Medien. Diese sind noch viel mehr in ihre Lebenswirklichkeit eingebunden, als das bei älteren Menschen der Fall ist“, so Röhrig. Das mache es für Kinder schwer, eine Grenze zu ziehen. Jugendliche könnten eher zwischen Realität und Fiktion trennen, sie sähen in den sozialen Medien eher die Unterhaltung.

Einen Unterschied gibt es beim Geschlecht: „Mädchen sind früher in sozialen Medien unterwegs, die auf Interaktion setzen, wie zum Beispiel TikToK. Jungs finden eher den Zugang durch Kommunikationsplattformen bei Spielen wie zum Beispiele Twitch oder Mindcraft“, erklärt Röhrig. Die Folge: „Kommt es zu einer Abwertung, dann ist diese bei den Jungs oft auf ihre Fähigkeiten und Können bezogen, während sich diese bei Mädchen oft auf ihr Aussehen und die Einstellung bezieht.“

Kinder verlieren das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten

Der Schaden sei ähnlich. „Beleidigungen und Hassnachrichten machen etwas mit dem Selbstwertgefühl einer Person“, erklärt der Diplom-Psychologe. „Wer ein negatives Selbstwertgefühl hat, stellt sich stärker in Frage und hat kein Vertrauen mehr in die eigenen Fähigkeiten.“ Die Folge: Manche Kinder geben den Hass und die Gewalt an andere weiter, andere ziehen sich zurück und vereinsamen.

Was können Eltern tun?

„Am besten schützt ein unterstützendes Umfeld: Wenn die Familie zusammenhält und das betroffene Kind in der Schule oder in Vereinen gut begleitet wird, dann kann es sich selbst als positiv und wirksam erleben“, so Röhrig. Wenn Kinder ihre Freizeit hautsächlich in der Medienwelt verbringen, dann hätten diese weniger ausgleichende Ressourcen, sprich: Wer nur vor dem Handy sitzt, kann im Fußballverein keine Wertschätzung erfahren.

Eltern sollten nicht immer wieder nachfragen

Röhrigs Rat an Eltern: „Beobachten Sie ihr Kind. Wie verhält es sich, wenn es nach Medienkonsum aus seinem Zimmer kommt. Ist es angespannt oder steht es unter Druck? Verhält es sich aggressiv?“ Eltern müssten nicht ganz genau wissen, was passiert sei und deshalb immer und immer wieder nachfragen und das Kind bedrängen. Besser sei es, dem Kind seine Hilfe anzubieten. Um das Selbstwertgefühl ihres Kinder zu stärken, sollten Eltern die Fähigkeiten des Kindes zurück spiegeln und loben, gleichzeitig auch die persönliche Entwicklung des Kindes fördern.

Medienkompetenz frühzeitig fördern

Wichtig sei es, die Medienkompetenz der Kinder früh zu stärken. Hilfe und Anregungen gebe es bei den Landesmedienanstalten der Länder, sowie unter www.klicksafe.de, der EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz. „Auch Medien müssen gelernt werden. Das ist wie mit dem Straßenverkehr, da führt man sein dreijähriges Kind auch langsam heran“, so Röhrig. Es sei zudem wichtig, dass Medienkompetenz ein wichtiger und nicht verhandelbarer Bestandteil der schulischen Ausbildung werde.