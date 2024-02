Iserlohn. Zum Tag der Muttersprache erklären die Iserlohner Experten von „Sprache verbindet“, wie Kinder spielerisch eine zweite Sprache lernen können.

„Du warst mein erster Freund in Deutschland. Vielen Dank für alles, was du für mich gemacht hast“, liest Tommy Köhler vor – und man spürt, wie sehr diese Worte den 20-Jährigen bewegen. Geschrieben hat sie Adomir, ein heute 10-jähriger Junge, der mit seiner Mutter vor dem Krieg aus seiner Heimat in der Ost-Ukraine geflohen und in Iserlohn eine neue Heimat gefunden hat. Tommy Köhler hat Adomir im Rahmen des Projektes „Sprache verbindet“ des Rotary Club Iserlohn-Waldstadt beim spielerischen Erlernen der deutschen Sprache begleitet. Und er hat noch viel mehr als das getan: Für den Jungen, den der Krieg traumatisiert hatte, war Tommy so etwas wie ein Wegweiser in sein neues Leben. „Wir waren zusammen Döner essen, haben gespielt, haben viel unternommen“, erzählt Köhler.