Iserlohn. Die Scheibe eines Toyota Yaris ist in Iserlohn eingeschlagen worden. Der unbekannte Täter durchwühlte das Innere des Autos.

Eine Scheibe eines blauen Toyota Yaris wurde vermutlich in der vergangenen Nacht am Eulenweg in Iserlohneingeschlagen. So konnte sich der Täter nach Polizeiangaben Zugang in das Fahrzeug verschaffen. Der Wagen wurde durchwühlt, jedoch nichts gestohlen.

