Iserlohn. Von Pharma-Gigant Roche wechselt Annick Berreur-Igersheim als neue Geschäftsführerin zu Medice. Welche Aufgaben sie in Iserlohn wahrnehmen soll.

Die Medice Health Family hat ihre Unternehmensleitung erweitert: Annick Berreur-Igersheim wurde zur Geschäftsführerin berufen, wie das Pharmaunternehmen aus Iserlohn nun mitteilte. Sie verantwortet den Bereich People, Kultur und Transformation, in dem der Fokus auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt werden soll. Nach dem Umbau des Unternehmens zur „Health Family“ mit unterschiedlichen Sparten will Medice diesen Bereich ausbauen.

Annick Berreur-Igersheim kommt von der Firma F. Hoffmann La Roche AG mit Sitz in Basel, wo sie in den vergangenen elf Jahren in unterschiedlichen Funktionen tätig war. Zuletzt übernahm sie die Position des „Global People & Culture Business Partner“ für den Bereich „Clinical Development, Clinical Operations & Medical Affairs“ in der Diagnostika-Sparte bei Roche.

Die neue Medice-Geschäftsführerin wurde 1972 im französischen Mulhouse geboren und absolvierte ein duales Master-Studium in angewandten Fremdsprachen und Carrières Internationales an der Université de Haute-Alsace (Frankreich) und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Nach ihrem Studium war sie Lehrerin für Deutsch und Französisch in Schottland, bevor sie die ersten neun Jahre ihrer Karriere in der Industrie als Produkt-Managerin sowie Training- und Kommunikationsmanagerin bei der Vitra AG und Sotax AG tätig war.

Wechsel vom Großkonzern zum Mittelständler

2004 strebte Annick Berreur-Igersheim einen Karrierewechsel in den Bereich Human Resources an. Als Headhunterin, Staffing-Managerin und im Bereich Leadership Development hat Berreur-Igersheim Positionen von internationaler Verantwortung in größeren Unternehmen wie Novartis, Applied Materials und zuletzt Roche übernommen. Über die Jahre hat sich Annick Berreur-Igersheim zu einem zertifizierten Coach, Leadership Practitioner und Transformation Leader entwickelt, um kulturelle Veränderungen auf Konzern-Ebene begleiten und beeinflussen zu können.

Nach 20 Jahren in größeren Firmen äußerte Annick Berreur-Igersheim den Wunsch, sich in einem mittelständischen Familienunternehmen zu entfalten. Die Möglichkeit, die Entwicklung der Medice Health Family sowohl in Deutschland als auch international zu begleiten, sei für sie sehr reizvoll gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Medice Health Family blickt mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Frau Berreur-Igersheim und ist zuversichtlich, dass dies die Grundlage für eine spannende und erfolgreiche Zukunft der Health Family bildet.“