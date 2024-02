Iserlohn. Baumfällarbeiten und eine Grasnarbe haben eine Flächensperrung am Seilersee in Iserlohn zur Folge. Das müssen Spaziergänger beachten.

Am Damm des Seilersees in Iserlohn finden zurzeit Baumfällarbeiten statt, die von der Bezirksregierung Arnsberg als Aufsichtsbehörde angeordnet worden sind. Diese Maßnahme ist erforderlich, da der Baumbewuchs sich bis in den eigentlichen Dammbereich ausgedehnt hat, teilt die Stadt Iserlohn mit. Ein Erddamm, wie an der Callerbachtalsperre, ist gemäß Vorschriften von jeglichem Bewuchs freizuhalten.

Außerdem wird die Grasnarbe des Dammes erneuert. Hierzu wird Mutterboden aufgeschüttet, der die im Laufe der Zeit sich ausgebildeten Unebenheiten ausgleicht. Anschließend wird neuer Rasen gesät. Die Stadt Iserlohn bittet die Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die frisch hergerichtete und abgesperrte Fläche nicht zu betreten, damit der Grassamen schnell und ungestört keimen und wachsen kann. Eine dichte und homogene Grasnarbe schützt den Erddamm vor Erosion und ist aus sicherheitstechnischen Aspekten daher unerlässlich.

