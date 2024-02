Iserlohn. Wohin mit Drogenabhängigen, wenn sie nicht mehr allein wohnen können? Dr. Harbrink-Schlegel und das Sozialwerk St. Georg haben die Lösung für Iserlohn.

Das Problem kennt Dr. Martina Harbrink-Schlegel schon seit Jahren. Viele ihrer Patienten sind nicht oder nicht mehr in der Lage, eine eigene Wohnung zu bewirtschaften. Manche können noch nicht einmal sich selbst so pflegen und versorgen, wie es nötig wäre. Viele sind obdachlos, kommen hier und da unter oder hausen als Dauergäste im Obdachlosenwohnheim. Das Ende vom Lied sei aber, dass sie über eine gerichtliche Betreuung in einem Heim landen.