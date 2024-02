Iserlohn. Die einen suchen eine Ausbildungsstelle, die anderen haben sie: Wie Schulabgänger und Unternehmen schneller zusammen finden.

Die Zeit drängt. Das gilt für junge Menschen, die im Sommer ihren Schulabschluss machen, als auch für Firmen. Am 1. August startet in den meisten Betrieben das neue Ausbildungsjahr. Es bleiben noch rund fünf Monate, um einen Ausbildungsplatz zu finden, ebenso wie einen der begehrten Azubis zu ergattern, denn diese sind längst Mangelware. 50 Unternehmen aus dem Märkischen Kreis sind deshalb beim Azubi-Speed-Dating in der IserlohnerSase neue Wege gegangen. Dabei waren fast alle Berufsfelder vertreten: vom Handwerk über Pflege- und kaufmännischen Berufe, den Verkauf, Versicherungsbüros und Anwaltskanzleien bis zur Produktion. Organisiert und durchgeführt wurde die Aktion von einem breiten Zusammenschluss an Partnern. Mit dabei: die Agentur für Arbeit Iserlohn, das Jobcenter Märkischer Kreis, die Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im MK, die Kommunalen Koordinierungsstelle KAoA des MK, Kreishandwerkerschaft, Märkischer Arbeitgeberverband und SIHK zu Hagen.