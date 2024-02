Kalthof. Bereits im Zug war es zwischen zwei Männern zum Streit gekommen. Am Bahnhof Iserlohn-Kalthof zückte einer von ihnen ein Messer. Das ist passiert.

Bereits im Zug hat ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr laut Polizeibericht mehrfach einen 41-jährigen Mann aus Iserlohn provoziert. Als beide am Bahnhof in Kalthof ausstiegen, ging der Unbekannte den 41-Jährigen erneut verbal an.

Im darauffolgenden Streitgespräch holte der laut Polizeiangaben etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann ein Brotmesser hervor und drohte seinem Gegenüber damit. Anschließend entfernte er sich fußläufig in Richtung Leckingser Straße. Der Unbekannte trug eine schwarze Kappe, eine weiße Jacke, eine weiße Hose sowie einen roten Rucksack.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Hinweise zur Identität nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.