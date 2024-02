Iserlohn. Im Iserlohner Jugendhilfeausschuss war die Situation in Lössel und Lichte Kammer Thema. Außerdem ging es um die Planung den nächsten Kindergartenjahres.

Auch wenn es keine Wortbeiträge oder offene Diskussion gab – die Enttäuschung und der Unmut der Eltern waren am Mittwoch in der Sitzung des Iserlohner Jugendhilfeausschusses deutlich zu spüren. Die Zuschauerreihen im Ratssaal waren voll besetzt, was sehr selten passiert, und nachdem der Tagesordnungspunkt zu den Kindertagesstätten Lichte Kammer und Lössel beendet war, verließen die Eltern kopfschüttelnd den Saal.