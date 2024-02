Iserlohn. Ein Abschied, der auch ein Neubeginn ist: Warum bei der großen Checkpoint-Geburtstagsgala im Iserlohner Parktheater auch ein paar Tränen flossen.

Es war ein Abend der großen Emotionen im Parktheater – voller Dankbarkeit für das, was war und voller Vorfreude auf das, was in der Zukunft kommen wird. Unter dem Motto: „Das Checkpoint wird 18 – die nächste Generation übernimmt“ feierte das Iserlohner Jugendcafé seine Volljährigkeit.