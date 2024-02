Iserlohn. Der Iserlohner Jugendhilfeausschuss befürwortet einen städtischen Zuschuss für die Erweiterung zweier Kindergärten in Trägerschaft der Awo und der Kirche.

Um den Ausbau von Kindergartenplätzen ging es in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwochabend. Einstimmig hat der Ausschuss der Erweiterung und dem damit verbundenen Umbau des stillgelegten Schwimmbades der Kita Kinderburg unter Trägerschaft der Awo um eine Gruppe zugestimmt. Die Stadt übernimmt anteilig und einmalig den seitens des Trägers zu leistenden Eigenanteil für den Umbau in Höhe von 15.000 Euro (rund 10 Prozent der Fördersumme) und bezuschusst die neu hinzukommende Gruppe in Höhe des Trägeranteils (rund 19.200 Euro).