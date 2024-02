Iserlohn/Letmathe. Der Sturm am Donnerstagabend hat der Iserlohner Feuerwehr zahlreiche Einsätze beschert. Wo es auch noch einen Brand gegeben hat.

Die IserlohnerFeuerwehr war ab 21 Uhr am Donnerstagabend (22. Februar) im Dauereinsatz: Der starke Sturm hatte bereits in der ersten Stunde für gesperrte Straßen und beschädigte Dächer gesorgt.

Gegen 22 Uhr waren es laut Feuerwehr beispielsweise im Bereich Auf der Emst, zwischen Reiterweg und Seilerseestraße sowie in der Läger Bäume beziehungsweise Äste, die auf die Fahrbahnen gefallen waren. Am Strobler Platz wurde ein Baum auf einem Auto gemeldet – verletzt wurde dort niemand. Wegen heruntergefallener Dachziegel gab es einen Einsatz an der Dürerstraße.

Die Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäfts an der Wermingser Straße hatte sich durch den Sturm nach innen gelöst, auch das machte gegen 21.15 Uhr das Ausrücken der Feuerwehr erforderlich.

Parallel zu den Auswirkungen von Sturmtief „Wencke“ hatte die Feuerwehr ab 21 Uhr auch einen Kaminbrand an der Drüpplingser Straße zu bekämpfen, was allerdings schnell erledigt gewesen sei. Die Iserlohner Polizei sprach den Einsatzkräften der Feuerwehr im Gespräch mit dem IKZ ein großes Lob aus: „Die sind spitze.“

