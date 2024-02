Iserlohn. Von einer permanenten Überbelegung der Kindergärten in Iserlohn geht das Jugendamt auch für die kommenden Jahre aus. So sind die Prognosen.

Die Situation mit zwei geschlossenen Kindergärten in Iserlohn betrifft auch unmittelbar die Kindergartenbedarfsplanung. Höhere Geburtenzahlen als prognostiziert, mehr Zuzug als Wegzug (auch von vielen geflüchteten Familien aus der Ukraine) und Anmeldungen aus Nachbargemeinden – auch ohne Notfälle wie diesen ist die Iserlohner Kindergartenlandschaft auf Kante genäht und leidet unter einer permanenten Überbelegung.

Im Vergleich zu anderen Kommunen sei Iserlohn immer noch relativ gut aufgestellt, sagte Jugendamtsleiterin Undine Heidenreich. Doch auch hier gelte: „Wir müssen den Kita-Ausbau voranbringen.“ Was aber derzeit schwer ist. Die Lage auf dem Bau lässt es derzeit nicht zu, einen Neubau seriös zu planen, weswegen bekanntlich auch die IGW am Teutoburger Platz nicht einsteigen will (wir berichteten).

Konkret sieht die Planung für das kommende Kindergartenjahr 2024/25 so aus, dass sich bei den Zu- und Fortzügen 612 nicht schulpflichtige Kinder bei den Zuzügen 341 weggezogenen Kindern gegenüberstehen, was ein Plus von 271 Kindergartenkindern bedeutet, was wiederum 13,5 Kindergartengruppen entspricht. Hinzu kommen rund 40 Kinder aus Nachbargemeinden. „Es wäre schön, wenn wir allen einen Platz anbieten könnten“, sagte Heidenreich.

Für die nächsten fünf Jahre prognostiziert sie weiterhin eine Überbelegung. Im kommenden Jahr liegt die Versorgungsquote im Ü3-Bereich bei 103 Prozent (100 Prozent ohne Überbelegung werden angestrebt) und im U3-Bereich nur noch von bei 39 Prozent (mindestens 45 Prozent sind hier das Ziel). In beiden Bereichen kann Iserlohn die Ziele also nicht erreichen. Aktuell sind 88 Kinder in Überbelegung.

Sylvia Olbrich stimmt gegen die Bedarfsplanung

In der Drucksache von Undine Heidenreich, die der Beratung zugrunde lag, heißt es: „Bei einer andauernden Auslastung von mehr als 100 Prozent können die Einrichtungen ihren gesetzlichen Bildungsauftrag nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen. Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern kann nicht überall erfüllt werden.“ In der Abstimmung wurde der Planung des Jugendamtes mit zwölf Ja-Stimmen, einer Enthaltung („DieIserlohner“) und einer Gegenstimme von Sylvia Olbrich (Bündnis 90/Die Grünen), die mit Blick auf den Kinderschutz die geplante Überbelegung nicht mittragen will, zugestimmt.

