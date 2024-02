Märkischer Kreis. Der Streik der Busfahrer geht in der nächsten Woche weiter. Vom 26. Februar bis 1. März drohen damit erneut Fahrtausfälle bei der MVG.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) zu einem Wellen-Streik im Zeitraum von Montag, 26. Februar, bis Samstag, 2. März, aufgerufen. Damit drohen auch in der nächsten Woche auch in Iserlohn und Hemer wieder Ausfälle im Busverkehr. Hauptstreiktag ist der 1. März, der gleichzeitig Klimastreiktag ist.

Die Streikwelle soll NRW und damit auch die MVG am kommenden Donnerstag erreichen. Die Arbeitsausstände dauern 48 Stunden an. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im kommunalen ÖPNV. In den Tarifverhandlungen geht es nach Gewerkschaftsangaben hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten. In NRW fordert Verdi unter anderem Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV und dass der Arbeitstag am selben Ort endet, an dem er begonnen hat. Auch finanzielle Forderungen stellt die Gewerkschaft auf: So soll bei vorübergehender Übertragung höherwertiger Tätigkeiten ab dem ersten Tag eine Zulage fällig sein. Eine Schicht- und Wechselschichtzulage für den Fahrdienst wird ebenso gefordert wie eine Jahressonderzahlung von 100 Prozent.

Die Verhandlungen waren in der vergangenen Woche ergebnislos geblieben. „Die Kolleginnen und Kollegen der Nahverkehrsbetriebe sind enttäuscht und verärgert über das Verhalten der Arbeitgeber, hatten sie doch bereits zuvor eindrucksvoll bewiesen, dass sie es erst meinen und bereit sind, für die Durchsetzung ihrer Forderungen zu kämpfen“, so Nils Graf, zuständiger Gewerkschaftssekretär für den Verdi-Bezirk Südwestfalen. „Aus diesem Grund müssen wir nun erneut ein deutliches Signal an die Arbeitgeber senden, damit wir die 3. Verhandlungsrunde erfolgreich bestreiten.“