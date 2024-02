Hennen. Die evangelische Kinder- und Jugendbücherei in Iserlohn-Hennen besteht schon 50 Jahre, geht aber moderne Wege. Warum sie jetzt prämiert wurde.

War die kleine Bücherei der evangelischen KirchengemeindeIserlohn-Hennen einst ein Sammelsurium von Lektüre für alle Generationen, so liegt der Fokus heute ganz auf Kindern und Jugendlichen. Den Betrieb organisieren Ehrenamtliche: Bente Schmid, Ingrid Buchheister-Reimann, Christel Sundermann, Mechthild Loerwald-Möller, Marietta Langer und Brigitte vom Wege wechseln sich an den beiden Öffnungstagen jede Woche ab.

Etwa 2000 Medien, vom Bilder- bis zum Sachbuch, stehen gegenwärtig in dem gemütlichen Raum im Gemeindehaus zur Ausleihe bereit. „Als das ehemalige Team sich zurückgezogen hatte, wurden über die Zeitung neue Leute gesucht, und da habe ich mich gemeldet“, blickt Brigitte vom Wege zurück. Schnell sei damals klar gewesen, dass Erwachsene sich ihre Lektüre auf anderen Wegen suchen, und so sei erst einmal ordentlich ausgemistet worden. In kleinerem Rahmen geschieht das auch immer wieder, um auf neuestem Stand zu bleiben.

Auch wenn vieles noch analog läuft, gehen die Frauen neue Wege, haben beispielsweise unter dem Namen „gemeindebucherei_hennen“ eine Instagram-Seite eingerichtet. Dort wird unter anderem das „Buch des Monats“ vorgestellt. Doch die Ehrenamtlichen belassen es nicht bei der reinen Ausleihe: Immer wieder organisieren sie Veranstaltungen. Mädchen und Jungen aus der evangelischen Kindertagesstätte Hennen kommen ein Mal monatlich vorbei, um sich vorlesen zu lassen. „Passend zum Thema des Buches basteln wir mit ihnen“, sagt Christel Sundermann. Dies geschehe bewusst in der Bücherei, um die Kleinen, aber auch deren Eltern an die seit 1974 bestehende Einrichtung heranzuführen.

Passend zum Thema des Buches basteln wir mit ihnen. Christel Sundermann, - ehrenamtliche Mitarbeiterin der evangelischen Kinder- und Jugendbücherei Hennen

Sie ist an den evangelischen Büchereiverband mit Sitz in Villigst angebunden. „Da bekommen wir jedes Quartal ein Heft mit Tipps“, erzählt Brigitte vom Wege. Kurz vor dem „Bundesweiten Vorlesetag“ am 17. November 2023 war sie darauf aufmerksam geworden, dass unter allen Büchereien, die Berichte von ihren Aktionen einreichen, Buchpakete verlost werden. Passend zu „Der grüne Riese“ von Katie Cottle, das in einem Gewächshaus spielt, haben die Ehrenamtlichen spontan einen Vorlesetag bei Blumen Austmann in der Nachbarschaft organisiert. In deren Gewächshaus hörten die kleinen Zuhörer die Geschichte über das Mädchen Bea, das in einer großen, grauen Stadt lebt und seine Ferien beim Opa auf dem Land verbringt. Im Gewächshaus des Großvaters trifft es den grünen Riesen, der aus Pflanzen und Blättern besteht. „Am Ende schenkt der Riese dem Mädchen Samen, damit es die Stadt grüner machen kann“, so Brigitte vom Wege. Unter den Augen eines selbst gebastelten grünen Riesen konnten die Hennener Kinder dann selbst Samentütchen herstellen und mitnehmen.

Als später die Information ins Haus flatterte, dass die Aktion mit einem Buchpaket prämiert wird, war die Freude beim Team natürlich riesig, denn frischer Lesestoff ist begehrt. Vikarin Juliane Späth weiß: „Unsere KU3-Kinder sind immer donnerstags im Haus und gehen am Ende gerne noch mit ihren Eltern in die Bücherei, um etwas auszuleihen.“ Auch einen „Bibliotheks-Führerschein“ können Vorschulkinder dort machen. Für Eltern und pädagogische Fachkräfte bieten die Ehrenamtlichen die Vorstellung neuer Bücher zu verschiedenen Themenbereichen an.

Kostenfrei und überkonfessionell

Das Angebot ist kostenfrei und nicht an die Zugehörigkeit zur evangelischen Gemeinde gebunden. „Jeder kann kommen“, betont Ingrid Buchheister-Reimann. Lektüre, die aussortiert wird, soll bei den besonderen Märkten der Werbegemeinschaft Hennen am Stand der Gemeinde gegen eine Spende angeboten werden, um davon wieder Neues beschaffen zu können.

Die evangelische Kinder- und Jugendbücherei Hennen, Auf der Palmisse 5, hat dienstags und donnerstags jeweils zwischen 15.30 und 17 Uhr geöffnet.