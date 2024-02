Iserlohn. Gleich zwei Fälle von Alkohol am Steuer haben sich am Wochenende in Iserlohn ereignet. Das berichtet die Polizei.

Unter Einfluss von Alkohol hinter das Steuer ihres Fahrzeugs gesetzt haben sich zwei Personen in Iserlohn, berichtet die Polizei.

Der erste Fall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag um 1.30 Uhr auf der Altenaer Straße: Ein 41-Jähriger hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Ein paar Stunden später, um 4.40 Uhr, war eine 22-Jährige auf der Mendener Landstraße in Richtung Sonnenhöhe unterwegs. Beim Abbiegen verlor sie durch Fahruntauglichkeit infolge Alkoholgenusses die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem Verkehrsschild auf einer Mittelinsel. Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert.

Beide wurden zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Polizeiwache genommen, die Führerscheine wurden sichergestellt.